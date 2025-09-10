法院裁定關1年 泰前總理塔克辛入獄

泰國最高法院九日裁定，前總理塔克辛（右三）須重新入獄服刑一年。塔克辛表明接受，被押送至曼谷萊曼德監獄。（法新社）

2025/09/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕泰國最高法院九日裁定，前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）因以健康為由不當逃避服刑，必須依貪污、濫權等罪刑期，重新入獄服刑一年，意味著繼塔克辛之女貝東塔上月底被憲法法院解除總理職務後，塔克辛家族再遭重創。塔克辛表明接受判決，並已被押送至曼谷萊曼德監獄。

在判決前夕，塔克辛一度在四日離境，並趕在八日返國，九日在家人陪伴下前往最高院聽取判決。法官裁定，塔克辛流亡返國入獄後，因健康因素「將他（塔克辛）送至醫院並不合法。被告清楚他的病情並非緊急狀況，住院期間不能列入刑期」。

「第一位入獄前總理」貝東塔為父抱屈

法院在聲明中指出，證據表明，塔克辛當時的病情完全可以在監獄醫院治療，但他未經監獄醫生評估，就被直接送往警察醫院，違反程序。警察醫院申請延長住院時間的理由是，塔克辛需要接受緊急頸部手術，但他在獲釋前根本未接受頸部手術，且據信塔克辛干預治療過程，以避免再次入獄，並謊稱自己身體不適以便被送往醫院。

塔克辛團隊在社群平台發文表示，從今天起他雖然身體上不自由，但依然擁有為國家和人民謀福利的思想自由，將為泰王、國家和人民服務。貝東塔則表示，父親創造許多國家歷史，「今天又是歷史性一天，他成為第一位入獄的前總理，這很沉重」。

塔克辛在海外流亡逾十五年後，於二○二三年八月返國，隨即因貪污、濫權被判處八年徒刑，接著因健康狀況不佳，被轉送警察醫院服刑。數日後，泰王瓦吉拉隆功將他的刑期減為一年。去年二月，時任總理賽塔（Srettha Thavisin）宣布，將按照法律規定提前釋放塔克辛。最高法院政治職務人員刑事審判庭自今年四月起展開調查，傳喚監獄官和醫療官員，釐清塔克辛的刑期是否依法執行。

有華人血統的塔克辛出身泰北清邁，甚至有中文名字「丘達新」，他曾擔任警察，後來開始從商創業，逐步成為泰國電信大亨。一九九八年，塔克辛創立「泰愛泰黨」（Thai Rak Thai Party），二○○一年當選總理，成為泰國民主史上第一位做滿四年任期的總理，並成功連任。然而，塔克辛家族將旗下「新集團」（Shin Corporation）的電信服務公司AIS大量股份，出售給新加坡國營投資公司「淡馬錫控股」，卻未繳納任何交易所得稅，引發眾怒。

二○○六年起，大規模示威活動幾乎每週都在曼谷上演，要求塔克辛下台。同年九月，泰國軍方發動政變，當時人在紐約參與聯合國大會的塔克辛被解職，軍方接管行政部門，兩年後塔克辛開始流亡海外。

