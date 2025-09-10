中國防火牆、監聽助惡 巴基斯坦監控數百萬人

（路透檔案照）

2025/09/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「國際特赦組織」九日報告揭露，巴基斯坦利用電話監聽系統以及中國建設的網路防火牆，對該國數百萬人進行監控，這套監控機制結合中西方企業提供的先進技術，被認為是中國以外全球最全面的國家級監控例證之一。

中國以外 最全面國家級監控例證

報告寫道，巴基斯坦近年本就受限的政治、媒體自由，在二○二二年軍方與前總理伊蘭姆．汗（Imran Khan）決裂後進一步緊縮。其擴展中的監控網路結合了中國與西方科技，使伊斯蘭馬巴德當局得以廣泛壓制異議聲浪和言論自由。

報告指出，巴基斯坦諜報單位透過「合法攔截管理系統」（LIMS）可監控四百萬支手機；用於追蹤網路流量的「WMS 2.0」網路防火牆則能夠在同一時段封鎖兩百萬組活躍連線。利用這兩項機制，當局可同步監控電話、簡訊並封鎖全國的網站和社群媒體，「大規模監控在社會製造出寒蟬效應，使民眾畏懼在網路或線下行使自身權利」。

封鎖網站數量高達65萬

巴基斯坦當前封鎖網站數量約六十五萬，Youtube、臉書和Ｘ等主流社群媒體亦受到限制。國際特赦組織技術專家范貝爾傑向「路透」表示，鑒於巴基斯坦四大電信業者都被下令連接LIMS，實際遭監控的設備數量可能更高。在長期存在分離主義運動的俾路支省，網路中斷甚至持續多年。

國際特赦組織調查援引的事證為伊蘭姆．汗妻子二四年在私人電話外流網路後，向伊斯蘭馬巴德高等法院提出的訴訟。雖然國防部和情報局在法庭上皆否認從事或具備電話監聽能力，但電信監管單位承認已下令電信業者安裝LIMS供「指定機構」利用。

國際特赦組織所檢視的資料還有授權協議、交易資料和外流科技文件等，並從提及防火牆供應商與北京的國營企業存在關聯的記錄中，得知防火牆是由中國智能公司「積至訊息技術公司」提供。

防火牆雖出自中國，使用的設備卻是美國的電信設備供應商「Niagara Networks」；軟體來自法國科技集團「達利思」（Thales）的數位身分識別與安全部門；監聽系統則出自德國的數位安全公司「Utimaco」。對此，Niagara回應公司的設備出口符合美國法規，並不曉得終端使用者或產品如何被使用。

奧地利「IT:U」大學人權與科技教授華格納表示，針對電話通訊的監控中心在全球並不少見，對公眾領域的網路過濾就較為罕見。以人權觀點來看，兩者兼具的巴基斯坦建構出令人憂心的發展走勢。也由於裝設這類工具的難度越來越低，對表達自由和隱私權更大規模的限制將更為普遍。

