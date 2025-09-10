梅鐸長子接掌媒體王國 其餘3子女分產千億

媒體大亨梅鐸家族的繼承官司8日達成協議，老梅鐸（左）的長子拉克蘭（右）將掌握家族媒體事業。（法新社檔案照）

2025/09/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕年逾九旬的全球媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）家族八日宣布，梅鐸眾子女已就繼承權達成協議，結束如同HBO影集「繼承之戰」（Succession）現實版的戲碼，三名無法接班的成年子女將以放棄家族媒體事業股份，換取卅三億美元（約一千億台幣）；早就被欽點為家族媒體王國接班人的長子拉克蘭（Lachlan Murdoch），則就此鞏固未來數十年繼續掌控家族媒體事業，並維持其保守立場。

拉克蘭維持保守立場

根據協議，拉克蘭三個最年長的手足，將各拿到十一億美元，以換取其手中的媒體事業股份；這些股份目前由家族信託保管，卅三億美元約為這些股票五日收盤價打八折。兩造官司因雙方達成協議而結束，原本的信託也告終，將成立一個納入梅鐸與第三任妻子鄧文迪所生兩名已成年女兒葛瑞斯（Grace）與克洛依（Chloe）的新家族信託，控制家族兩大媒體控股公司—新聞集團（News Corp）與福斯集團（Fox Corp）。

新信託到期日為二○五○年，意即拉克蘭在此之前都能保有對家族媒體王國的控制。

此一繼承官司肇因於梅鐸王國接班問題。梅鐸二○二三年九月宣布卸下福斯與新聞集團董事長職務，交棒給拉克蘭，十一月中旬生效。同年底，梅鐸為確保拉克蘭順利接班，試圖修改信託條款。該條款原本規定，一旦梅鐸過世，其家族事業將交由四名最年長子女控制，明顯有別於梅鐸屬意由政治立場與自己一樣偏向保守的拉克蘭接班。

信託明訂有繼承權的另外三名子女，即梅鐸與首任妻子所生的女兒普魯登斯（Prudence Murdoch），以及與第二任妻子所生的伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）及詹姆士（James Murdoch），因而聯手與老父親及拉克蘭對簿公堂。案件去年九月在內華達州遺產法庭開庭，法官判決不得變更信託安排，多名家族成員今年初開始協商。

