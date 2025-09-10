法國總理白胡 遭倒閣辭職

法國國會8日對總理白胡領導的政府進行信任投票，在任僅9個月的白胡未能過關，總統馬克宏將尋找新總理人選，法國也因此陷入新的政治危機。（法新社）

2025/09/10 05:30

撙節等政策引發民怨 馬克宏尋找任內第7位總理

〔編譯張沛元／綜合報導〕未能在國會信任投票中過關的法國總理白胡（Francois Bayrou），九日正式向總統馬克宏遞交辭呈，結束歷時僅九個月的白胡內閣，也讓近期一直致力國際外交以結束烏克蘭戰爭的馬克宏，不得不回頭顧及國內政治危機與尋覓上台以來第七位總理。

白胡九日被媒體目擊到現身總統府愛麗榭宮遞交辭呈，約一個多小時後離去。白胡八日在他自行提出的法國國民議會信任投票中，以三六四名議員表示不信任、一九四名議員信任的懸殊差距落敗，白胡依法必須提出內閣總辭。此次表決由白胡主動提出，旨在打破僵局通過其緊縮預算案，卻反而引發左翼與極右翼罕見聯手倒閣。

目前法國的財政赤字已達國內生產毛額（GDP）的六％也是歐盟規定的上限為三％。白胡曾警告，若不採取行動削減近四四○億歐元（約五二○億美元）開支以控制債務（目前已達GDP的一一四％），國家將淪為「債權人的附庸」。然而，凍結福利、裁減公務員職位甚至取消兩項公眾假日等措施，激起廣泛民怨。民意顯示多數法國人支持罷免他。

馬克宏辦公室發表聲明，稱已注意到信任投票的結果，將在「未來幾天內」任命新總理，終結馬克宏在白胡被倒閣後是否會提前舉行選舉的猜測。只有總統有權解散國會提前大選。稍早有民調顯示，逾六成法國人希望重新大選，但也有過半受訪者認為，馬克宏不會解散國會。

社會黨表態願組閣

目前報派的新總理可能人選，包括法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）、衛生與家庭部長沃特蘭（Catherine Vautrin）、財政部長隆巴爾（Eric Lombard），以及國民議會議長皮維（Yael Braun-Pivet）等人。此外，法國社會黨已表態願意組閣，但不確定由該黨第一書記弗和（Olivier Faure）領導的政府能撐多久。

馬克宏在尋覓新總理上是出了名的慢郎中，但有鑑於有金融與政治動盪之虞，一般認為他這回應該不會拖太久。法國「世界報」則直言馬克宏「處境脆弱」。

中間派領袖白胡是馬克宏自二○一七年（首次當選總統）以來的第六位、以及二○二二年（連任）以來的第五位總理，去年十二月被臨危授命，接替在他之前只做了三個月下台的前總理巴尼耶。白胡與巴尼耶皆因國會信任投票未過而被趕下台，被倒閣的理由皆與撙節措施有關。

法國內閣接連被倒的危機可追溯到去夏的國民議會選舉，中左兩翼政黨聯手圍堵在首輪投票中勝出的極右派，最終並無任何黨派過半，形成恐導致政局不穩的懸峙國會。

