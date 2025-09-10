為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國總理白胡 遭倒閣辭職

    法國國會8日對總理白胡領導的政府進行信任投票，在任僅9個月的白胡未能過關，總統馬克宏將尋找新總理人選，法國也因此陷入新的政治危機。（法新社）

    法國國會8日對總理白胡領導的政府進行信任投票，在任僅9個月的白胡未能過關，總統馬克宏將尋找新總理人選，法國也因此陷入新的政治危機。（法新社）

    2025/09/10 05:30

    撙節等政策引發民怨 馬克宏尋找任內第7位總理

    〔編譯張沛元／綜合報導〕未能在國會信任投票中過關的法國總理白胡（Francois Bayrou），九日正式向總統馬克宏遞交辭呈，結束歷時僅九個月的白胡內閣，也讓近期一直致力國際外交以結束烏克蘭戰爭的馬克宏，不得不回頭顧及國內政治危機與尋覓上台以來第七位總理。

    白胡九日被媒體目擊到現身總統府愛麗榭宮遞交辭呈，約一個多小時後離去。白胡八日在他自行提出的法國國民議會信任投票中，以三六四名議員表示不信任、一九四名議員信任的懸殊差距落敗，白胡依法必須提出內閣總辭。此次表決由白胡主動提出，旨在打破僵局通過其緊縮預算案，卻反而引發左翼與極右翼罕見聯手倒閣。

    目前法國的財政赤字已達國內生產毛額（GDP）的六％也是歐盟規定的上限為三％。白胡曾警告，若不採取行動削減近四四○億歐元（約五二○億美元）開支以控制債務（目前已達GDP的一一四％），國家將淪為「債權人的附庸」。然而，凍結福利、裁減公務員職位甚至取消兩項公眾假日等措施，激起廣泛民怨。民意顯示多數法國人支持罷免他。

    馬克宏辦公室發表聲明，稱已注意到信任投票的結果，將在「未來幾天內」任命新總理，終結馬克宏在白胡被倒閣後是否會提前舉行選舉的猜測。只有總統有權解散國會提前大選。稍早有民調顯示，逾六成法國人希望重新大選，但也有過半受訪者認為，馬克宏不會解散國會。

    社會黨表態願組閣

    目前報派的新總理可能人選，包括法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）、衛生與家庭部長沃特蘭（Catherine Vautrin）、財政部長隆巴爾（Eric Lombard），以及國民議會議長皮維（Yael Braun-Pivet）等人。此外，法國社會黨已表態願意組閣，但不確定由該黨第一書記弗和（Olivier Faure）領導的政府能撐多久。

    馬克宏在尋覓新總理上是出了名的慢郎中，但有鑑於有金融與政治動盪之虞，一般認為他這回應該不會拖太久。法國「世界報」則直言馬克宏「處境脆弱」。

    中間派領袖白胡是馬克宏自二○一七年（首次當選總統）以來的第六位、以及二○二二年（連任）以來的第五位總理，去年十二月被臨危授命，接替在他之前只做了三個月下台的前總理巴尼耶。白胡與巴尼耶皆因國會信任投票未過而被趕下台，被倒閣的理由皆與撙節措施有關。

    法國內閣接連被倒的危機可追溯到去夏的國民議會選舉，中左兩翼政黨聯手圍堵在首輪投票中勝出的極右派，最終並無任何黨派過半，形成恐導致政局不穩的懸峙國會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播