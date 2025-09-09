耶路撒冷恐攻 2槍手掃射公車站6死

以色列耶路撒冷郊區一座公車站八日發生槍擊事件，已知造成六人死亡、十二人受傷，兩名巴勒斯坦槍手被當場擊斃，成為耶路撒冷近年來最致命的恐怖攻擊事件之一。（歐新社）

2025/09/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列耶路撒冷郊區一座公車站八日上午發生槍擊事件，已知造成六人死亡、十二人受傷，兩名巴勒斯坦槍手被當場擊斃，警方認為案件性質屬於恐怖攻擊。這是耶路撒冷近年來最致命的攻擊事件之一，由於以色列剿滅巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的行動仍在繼續，本案格外受矚。

以警方：槍手是巴人 定調恐攻案

這起槍擊案發生在耶路撒冷北部一處繁忙路口的公車站，案發道路通往東耶路撒冷的猶太人屯墾區。警方指出，兩名攻擊者搭乘汽車抵達現場，在拉莫特路口（Ramot Junction）的公車站向正在等公車的民眾開槍；以色列媒體則指出，槍手也登上一輛公車對車內乘客開火，公車的擋風玻璃留下多個彈孔。

攻擊現場影像顯示，數十人在晨間交通巔峰時段慌亂逃離現場。前往救援的醫護人員表示，現場一片狼藉，地面都是玻璃碎片，傷者失去意識躺在馬路及公車站附近的人行道上。國際紅十字會以色列分會「紅色大衛之星」（MDA）指出，事件造成至少六人死亡，另有十二人受傷。警方則證實，兩名槍手已遭擊斃。

以色列總理納坦雅胡在案發約兩小時後抵達現場視察，強調這起攻擊事件增強以色列打擊恐怖主義的決心。他還警告，以色列正在「多條戰線上作戰」，包括加薩、約旦河西岸和以色列境內。以色列軍方則表示，正在該地區搜尋其他嫌犯，包括包圍搜索以色列佔領的約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）郊區的多個地點。

以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）在社群平台Ｘ上發文，將這起攻擊歸咎於巴勒斯坦自治政府（PA），指控巴人政府「培養和教育其子女殺害猶太人」，「必須從地圖上消失」。

法國總統馬克宏強烈譴責這起恐怖攻擊，德國外交部長瓦德福也批評這起攻擊行動「懦弱」。歐盟則強調，本案凸顯以色列在加薩走廊的戰爭亟需停火。哈瑪斯並未對事件表示負責，但讚揚這次襲擊，「這次行動是對以色列佔領軍的罪行，及其對我們人民實施種族滅絕的回應」。

據報導，以色列和哈瑪斯在加薩走廊的戰爭，已使約旦河西岸及以國境內暴力事件激增。除了巴勒斯坦武裝分子在兩地襲擊並殺害以色列人外，以色列屯墾區居民對巴人施暴的案例也與日俱增。

