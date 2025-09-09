遏制中朝威脅 日韓防長承諾與美密切合作

日本防衛大臣中谷元（右）8日訪問首爾，與南韓國防部長安圭伯（左）會晤。這是日本防相2015年至今首次正式訪問南韓。（法新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕就在日本首相石破茂宣布辭職，東京政局尚不明朗之際，防衛大臣中谷元八日訪問首爾，與南韓國防部長安圭伯會晤。這是日本防相二○一五年至今首次正式訪問南韓，雙方同意活絡互訪和例行會議等交流，象徵日韓在全球局勢充滿變數時刻強化合作立場。

10年來日防相首次訪韓

兩國發布的聯合聲明強調，「在安全環境急遽變化時期，雙方認同穩定推展日韓及美日韓三方國防合作的重要性，並共享以未來為導向的雙邊防衛關係之發展需要」。兩國還將著重探討人工智慧（AI）、無人系統及太空等科學、科技領域的雙邊互惠合作可能性。

中谷和安圭伯也申明彼此對落實朝鮮半島無核化的堅定承諾，將持續與美國透過三邊行動應對北韓的武器研發計畫，另強調需要共同處理北韓與俄羅斯深化中的軍事合作。

北韓最高領袖金正恩三日出席在北京天安門廣場閱兵儀式，期間與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷同框的畫面成為國際焦點，凸顯中俄朝密切合作。後續與習近平的會晤中，中方一反常態，未提朝鮮半島無核化議題，被視為平壤的外交勝利。

基於中朝共同威脅，日韓兩國近年持續深化合作，包括去年六月日韓防長對話後同意採取行動，避免二○一八年日方指控韓方驅逐艦在專屬經濟區（EEZ）將火控雷達鎖定自衛隊巡邏機的事件重演。同年七月，前南韓防長申源湜成十五年來首位踏上日本的國防首長。六月上任的南韓總統李在明，更以日本做為首次出訪目的地，打破一九六五年日韓建交以來的行程安排慣例。

日相石破宣布辭職後，一名南韓總統府高層官員向「韓聯社」表示，首爾與東京就建構未來導向及穩定關係達成更加廣泛的共識，儘管石破辭職，「我們預期兩國的正面關係將持續向前」。

另一方面，南韓軍方表示，韓、美、日三國將自十五日起舉行年度防衛演習，以提升空中、海上與網路作戰能力，應對北韓的核武與飛彈威脅。這項演習緊接在上月韓美兩國的「乙支自由護盾」演習之後，當時北韓抨擊此舉是美韓同盟「敵意」的證明。

