為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    直言批評中共 日參議員石平遭中國制裁

    中國外交部宣布制裁日本參議員石平，日本政府對此表示「完全無法接受」；石平則說，中國此舉是干涉日本內政。（取自石平X）

    中國外交部宣布制裁日本參議員石平，日本政府對此表示「完全無法接受」；石平則說，中國此舉是干涉日本內政。（取自石平X）

    2025/09/09 05:30

    〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕中國首次因為台灣等議題制裁日本國會議員！中國外交部八日宣布，日本參議員石平長期在台灣、歷史和香港等議題上「大肆散佈虛假訊息」，即日起對他實施制裁，除了禁止他本人和家人進入中國外，也凍結他在中國的資產。日本政府發言人林芳正對此表示，「完全無法接受」；石平則說，他是日本國會議員，中國此舉是干涉日本內政。

    北京首次制裁日國會議員

    林芳正八日在例行記者會上，批評中方的作法是以片面措施，威脅恐嚇與自己立場不同的人士。他強調，日本絕對無法接受，將透過外交管道要求中方儘速撤回制裁。

    六十三歲的石平出生於中國四川，一九八八年留學日本後不久，由於中國發生天安門學運，決定與中共訣別，二○○七年歸化日本，以評論中國事務活躍於媒體界，今年獲日本維新會提名參選，七月以比例代表首次當選參議員，上任後積極推動日本制定反間諜法。

    石平：非常光榮「證明做對的事」

    石平長年在台灣、香港和西藏等議題上發聲，對於中國的制裁，石平表示，這證明他正在做對的事，他感到「非常光榮」。石平還向路透表示，「我是日本國會議員，因此中國因為我的言論而施加制裁，違背我們的普世價值，並構成對日本內政的干涉。」

    中國外交部發言人林劍聲稱，石平長期在台灣、釣魚台、歷史、新疆、西藏、香港等議題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整，「為一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事」，故依據「反外國制裁法」對石平採取「反制措施」，禁止入境中港澳，並凍結資產，石平直系親屬一併適用。

    對此，石平表示，已十幾年沒去過中國，在中國也沒有財產，所以毫無影響。石平認為，「被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章！」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播