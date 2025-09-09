直言批評中共 日參議員石平遭中國制裁

中國外交部宣布制裁日本參議員石平，日本政府對此表示「完全無法接受」；石平則說，中國此舉是干涉日本內政。（取自石平X）

2025/09/09 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕中國首次因為台灣等議題制裁日本國會議員！中國外交部八日宣布，日本參議員石平長期在台灣、歷史和香港等議題上「大肆散佈虛假訊息」，即日起對他實施制裁，除了禁止他本人和家人進入中國外，也凍結他在中國的資產。日本政府發言人林芳正對此表示，「完全無法接受」；石平則說，他是日本國會議員，中國此舉是干涉日本內政。

北京首次制裁日國會議員

林芳正八日在例行記者會上，批評中方的作法是以片面措施，威脅恐嚇與自己立場不同的人士。他強調，日本絕對無法接受，將透過外交管道要求中方儘速撤回制裁。

六十三歲的石平出生於中國四川，一九八八年留學日本後不久，由於中國發生天安門學運，決定與中共訣別，二○○七年歸化日本，以評論中國事務活躍於媒體界，今年獲日本維新會提名參選，七月以比例代表首次當選參議員，上任後積極推動日本制定反間諜法。

石平：非常光榮「證明做對的事」

石平長年在台灣、香港和西藏等議題上發聲，對於中國的制裁，石平表示，這證明他正在做對的事，他感到「非常光榮」。石平還向路透表示，「我是日本國會議員，因此中國因為我的言論而施加制裁，違背我們的普世價值，並構成對日本內政的干涉。」

中國外交部發言人林劍聲稱，石平長期在台灣、釣魚台、歷史、新疆、西藏、香港等議題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整，「為一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事」，故依據「反外國制裁法」對石平採取「反制措施」，禁止入境中港澳，並凍結資產，石平直系親屬一併適用。

對此，石平表示，已十幾年沒去過中國，在中國也沒有財產，所以毫無影響。石平認為，「被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章！」。

