日相石破茂請辭／學者：日對台政策 不會大幅修正

日本首相石破茂7日宣布辭去自民黨總裁職務，外交部表示，石破茂任內台日關係獲得長足進展，未來我國將秉持「總合外交」理念，持續與日本強化各項領域的實質合作，深化兩國親善友好關係。（路透）

2025/09/09 05:30

〔記者黃靖媗、國際新聞中心／綜合報導〕日本首相石破茂七日宣布辭去自民黨總裁職務，後續對台日關係的影響引發關注。外交部表示，我國長期與日本朝野各界維持廣泛深入的交往，石破茂任內台日關係獲得長足進展，對石破茂宣布請辭一事，屬於日本國內政治事務，外交部沒有評論。

外交部：對日持續強化實質合作

外交部指出，未來我國將秉持「總合外交」理念，持續與日本強化各項領域的實質合作，深化兩國親善友好關係。

請繼續往下閱讀...

國策研究院副院長郭育仁指出，目前自民黨內接班的潛在人選，包括保守派的高市早苗、茂木敏充，以及改革派的小泉進次郎、林芳正等人。郭育仁評估，由於保守派過往已整合數次均以失敗告終，改革派出線當選新任總裁的可能性較高，而無論是小泉進次郎或林芳正，對台政策都沒有明確表態。

郭育仁認為，即使是像石破這麼有自己想法的人，上任後仍延續岸田文雄的外交及對台政策，而岸田的政策則是延續自安倍晉三，因此無論是小泉進次郎或林芳正擔任下屆日本首相，對台政策應該都不會有太大幅度修正，尤其現在國際局勢受美國川普政府影響相當大。

郭育仁也指出，未來接任的日本首相仍將是少數執政，屬於相對弱勢，而弱勢首相比起受到中國影響，更容易受美國影響，因為國內缺乏足夠的政治能量支持，讓執政者提出與川普相左的意見。在川普第一總統任期時，正好是時任首相安倍晉三聲勢最高的時候，與現今不同。

中國方面，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，石破任內中日關係有階段性緩和，但在他下台後將面臨新的不確定性，若保守色彩濃厚或對中強硬者上台，可能重拾對中制衡路線，削弱當前緩和態勢，兩國關係可能再次惡化。而在美國亞太戰略施壓下，中日結構性矛盾可能使雙邊關係面臨「緩和與摩擦交織」的複雜局面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法