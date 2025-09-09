日自民黨總裁選舉／茂木敏充率先表態 高市快最本週宣布

日本首相石破茂請辭自民黨總裁，自民黨前幹事長茂木敏充8日率先表態參選。（法新社檔案照）

2025/09/09 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本自民黨新總裁選舉傾向採取包括黨員投票的「全規式」進行，投票日可望定於十月四日。綜合日本媒體報導，前幹事長茂木敏充八日率先表態，前經濟安保擔當大臣高市早苗最快可能本週宣布出馬。此外，官房長官林芳正也有參選意願。至於農林水產大臣小泉進次郎和前經濟安保擔當大臣小林鷹之，則尚未表態。

採全規式投票 預定10月4日投開票

自民黨八日召開幹部會議，除了接受總裁石破茂的辭職報告，也決定九日檢討新總裁的選舉方式與日程。據報導，選舉方式可能採取黨員投票與國會議員投票的「全規式」，可能九月廿二日公告，十月四日投開票。

請繼續往下閱讀...

自民黨總裁選舉方式可分為全規式和簡易式。全規式的選舉黨員票與國會議員同數，各二九五票，總票數為五九○票。簡易式投票則是國會議員二九五票加上地方票一四一票（四十七個都道府縣地方黨部各三票），共四三六票。由於全規式黨員票是由黨員參與投票後，再以一定公式進行票數換算，較花時間，至少需要十二天。

雖然選舉方式和日程尚未公布，但茂木透過社群平台X表態將參選下屆總裁。茂木當選十一次眾議員，曾任外務大臣和經濟產業大臣，以及黨幹事長。他認為自己的黨政歷練完整，對於參選總裁必須先通過廿名議員推薦的門檻，茂木表示很有把握。茂木去年也參與總裁選舉，在九位參選人中拿下第六名，議員票僅拿到卅四票。

產經新聞報導，高市確定將參加自民黨新總裁選舉，最快將於本週宣布，可望確保廿名議員推薦的門檻。不過，去年推薦高市參選的議員有多人落選，廿人僅剩十一人，由於自民黨眾、參議員人數在經歷兩次敗選後，已從去年的三七五人減為二九五人，高市在爭取新推薦者部分，必須花更大的力氣。

高市去年參選時，黨員票拿下一○九票，高居第一。一般認為，若採全規式投票，對高市較為有利。不過，自民黨黨員在石破上台後大量流失，尤其是保守派的基本盤動搖，是否會影響高市的得票率，仍有待觀察。

勸退石破關鍵者 小泉恐不會出馬

其他可能出馬人選，還有小泉進次郎與小林鷹之。小林目前尚未表態，小林和高市被視為保守派，若他出馬代表保守派分裂。

小泉的民調支持度和高市不相上下，但東京體育報電子版八日傳出小泉也許不會出馬的消息，主要是他自居為勸退石破的關鍵者，如果後來居上會被認為吃相難看。四年前他勸退菅義偉不再續任後，也沒有出馬參選。另一方面，他的父親、前首相小泉純一郎曾勸他在五十歲之前不要尋求首相大位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法