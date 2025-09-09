烏克蘭再遭大空襲 美嗆對俄二階制裁

俄羅斯6日晚間至7日清晨對烏克蘭發動入侵以來規模最大的空襲行動，首次攻擊基輔的政府辦公大樓，遭到英國、法國和歐盟等烏國盟友強烈譴責。烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）也在「臉書」揭露大樓遇襲後的慘況，表示內閣大樓遭到正面攻擊為俄國入侵以來首見，但政府運作不會因此停止，並呼籲西方盟友提供更多防空系統，並加強對俄制裁。斯維里登科還刻意將「russia」以小寫拼寫，以表蔑視。（法新社）

2025/09/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯六日至七日對烏克蘭發動雙方開戰三年半以來最大規模空襲後，美國總統川普表示，已準備好對俄國實施「第二階段」制裁，可能涉及擴大對莫斯科或俄國石油買家的制裁。與此同時，歐盟也計畫對俄國實施第十九輪制裁，包括制裁約六家俄國銀行和能源公司，藉此施壓俄國總統普廷結束對烏戰爭。

川普：「準備好」擴大制裁莫斯科 有信心很快解決戰爭

俄軍六日深夜至七日凌晨對烏克蘭發射至少八一○架無人機和十三枚飛彈，創下開戰後新高紀錄。川普聞訊後毫不掩飾失望，「我不高興，對整個情勢都不高興。我並不樂見那裡發生的事」。在被問及是否決定祭出「第二階段」制裁時，川普表明，「是的，我準備好了」。川普還提到，歐洲多國領袖將於八日或九日訪問美國，商討如何解決烏俄戰爭，並表明有信心「很快」即可解決。此外，他近期也預計再與俄國總統普廷通話。

美財長籲歐 對採購俄油國家祭次級關稅

美國財政部長貝森特同日稍早在「國家廣播公司」（NBC）節目「會晤新聞界」中透露，華府已準備好對俄國「加強施壓」，但歐洲也須有所行動，例如對購買俄國石油的國家實施次級關稅，「俄國經濟將全面崩潰，迫使普廷坐上談判桌」。貝森特也透露，川普和副總統范斯五日已與歐盟執委會主席馮德萊恩進行「非常具建設性的通話」，他也與對方交談，「我們談到美歐能夠共同採取哪些行動」。

歐盟新制裁 鎖定俄銀行、加密幣、油商

自川普八月與普廷會晤卻未能就烏俄停火取得任何突破以來，俄國就加強對烏克蘭的攻勢。澤倫斯基七日晚間表示，美俄峰會為普廷帶來一場公關勝利，普廷只是與美國「玩遊戲」，試圖向所有人展示他與川普會面的情況。在俄國最新一波攻擊後，澤倫斯基強調，普廷正在「考驗世界」，「我們期待美國做出強力回應，這正是我們需要的」。澤倫斯基也再次呼籲西方國家對莫斯科擴大施壓，尤其部分歐盟國家繼續採購俄國油氣並不公平。

澤倫斯基在與法國總統馬克宏的通話中，也討論俄國這次襲擊，並表示法國將協助烏克蘭加強國防。馬克宏則在社群平台Ｘ發文表示，俄國正愈陷愈深，把自己困在戰爭和恐怖的邏輯中。英國首相施凱爾譴責俄國的攻擊是懦弱的表現，歐盟執委會主席馮德萊恩同樣指責克里姆林宮是在「嘲諷外交」。

「彭博」引述知情人士披露，歐盟正考慮對俄國實施烏戰以來第十九輪制裁，目標涵蓋六家俄國銀行和能源公司，包括支付和信用卡系統、加密貨幣交易所；並進一步限制其石油貿易，包括加強對俄國影子油輪和第三國石油貿易商的制裁，並禁止對上市油輪進行再保險，將在近日與美國討論聯合實施的可能性。

