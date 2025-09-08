紅海電纜斷裂 「青年運動」涉重嫌

紅海多條海底電纜斷裂，導致亞洲和中東部分地區網路存取中斷，外界將矛頭指向持續對紅海商業船隻發動襲擊的葉門叛軍「青年運動」，但該組織否認涉入。圖為「青年運動」在葉門首都沙那慶祝伊斯蘭教先知穆罕默德誕辰「聖紀節」。（美聯社檔案照）

2025/09/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「美聯社」七日報導，紅海多條海底電纜斷裂，導致亞洲和中東部分地區網路存取中斷，美國科技巨擘「微軟」的雲端運算平台Azure用戶也被波及。外界將矛頭指向持續對紅海商業船隻發動襲擊的葉門叛軍「青年運動」，但該組織否認涉入。

據報導，網路存取監測機構「NetBlocks」表示，紅海一系列海纜斷裂，導致多國網路連線中斷，包括印度和巴基斯坦。故障發生於沙烏地阿拉伯吉達附近的「SMW4」和「IMEWE」電纜系統，其中SMW4號電纜由印度「塔塔通訊」（Tata Communications）營運，IMEWE則由阿爾卡特朗訊集團（Alcatel-Lucent）旗下事業體營運。「巴基斯坦電信公司」六日證實受到電纜斷裂影響，沙國則尚未證實相關消息。

海纜、衛星連線和陸上電纜，並列網路連線的三大骨幹，通常網路服務供應商擁有多個存取點，如果其中一個存取點發生故障，他們會重新引導流量，但此舉將導致使用者的存取速度變慢。

這次紅海電纜斷裂，阿拉伯聯合大公國的杜拜、阿布達比等地電信業者「Du」和「Etisalat」的用戶，就抱怨網速變慢。

不僅如此，微軟也在雲端運算平台Azure服務健康狀態更新中指出，途經中東地區的數據傳輸可能出現中斷或延遲現象，未經中東的網路流量則不受影響。該公司已透過其他路徑分流，維持基本連線功能。Azure是微軟推出的雲端服務平台，市佔率位居全球雲端服務商第二，僅次於亞馬遜（Amazon）旗下雲端運算服務「Amazon Web Services」（AWS）。

外界將紅海電纜斷裂歸咎於「青年運動」，因為葉門流亡政府去年初就曾指控，該組織有襲擊紅海電纜的計畫。「青年運動」所屬衛星新聞頻道「馬西拉電視台」（al-Masirah）證實發生斷網事件，但否認與此有關。

「彭博」指出，紅海是一條重要的電信線路，途​​經埃及並連接歐洲、非洲和亞洲，修復該地區的海纜可能非常困難，尤其是在「青年運動」持續襲擊該地區船隻的情況下。據了解，海纜可能被船上拋下的錨切斷，也可能成為攻擊目標。由於必須對受損電纜進行定位，因此修復過程可能需要數週時間。

