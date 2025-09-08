美抓非法工作韓人 考驗兩國關係

美國移民暨海關執法局四日突襲喬治亞州正在興建的現代汽車—LG電池工廠，並逮捕疑似在美非法工作的約三百名南韓公民。 （美聯社）

2025/09/08 05:30

逮475人 300人為南韓公民

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）四日突襲喬治亞州正在興建的現代汽車︱LG電池工廠，並逮捕疑似在美非法工作的四七五人，其中約三百人為南韓公民，但南韓政府七日表示，已與美方完成交涉，將派包機接回相關人員。美國媒體分析，現代和LG等南韓大型企業在投資美國方面扮演重要角色，這次移民突襲搜查引發南韓企業和政府官員對在美開展業務的政治疑慮，也反映南韓急於在美國擴張製造​​業與美國嚴厲打擊移民政策之間的衝突。

南韓完成交涉 將包機接回

南韓總統秘書室長姜勳植七日表示，在相關部門、經濟團體及企業的迅速應對下，已就釋放被拘留工人的談判達成協議，目前仍須處理一些行政手續，完成後將立刻派包機接回公民。姜勳植也表示，為防止類似事件再度發生，將與產業通商資源部及相關企業合作，檢查及改善因落實對美投資計畫而出差的商務人員簽證系統與居留資格。

「華盛頓郵報」指出，目前正值美韓雙邊關係的敏感時期，雙方的關稅談判涵蓋南韓在美投資三千五百億美元，以換取美國調降關稅，相關貿易協議細節正在敲定中，但可以確信的是，現代和LG等南韓大型企業都將發揮重要作用。然而，這次移民突襲搜查引發韓企和政府官員對在美國開展業務的政治疑慮。南韓總統李在明也強調，在美國執法過程中，南韓公民的權益及南韓在美企業的經濟活動，絕不能受到侵犯。

在川普政府內部，這些逮捕行動暴露利益衝突，因為川普大美國製造業的努力與其嚴厲打擊移民的政策相互衝突，也暴露當地民眾對於地區的快速變化，以及跟隨海外投資增加而新增的就業機會究竟由誰填補的矛盾情緒。

