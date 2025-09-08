俄夜襲烏 基輔內閣大樓首遭攻擊

俄羅斯6日晚間至7日清晨對烏克蘭發動迄今最大規模空襲， 造成至少4死，並導致位於基輔的中央政府機關大樓起火。 （路透）

2025/09/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯從六日晚間到七日清晨對烏克蘭發動開戰以來最大規模的夜襲，發射八百多架無人機與十多枚飛彈，造成包括一名嬰兒在內的至少四人死亡，另有十多人受傷，首都基輔有多棟高樓建築受損，包括民宅以及開戰以來首次被炸的政府大樓。

烏軍無人機 攻擊俄國境內輸油管

與此同時，烏克蘭也出動無人機攻擊俄國布揚斯克州（Bryansk）境內的「友誼」（Druzhba）輸油管，造成管線嚴重受損。該輸油管是蘇聯時期重要的能源出口管道，也是歐洲最大輸油管之一，烏軍近幾週來對這條從俄國經烏克蘭延伸至斯洛伐克的管線的攻擊，已多次擾亂油料運輸。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，這是烏克蘭政府主建築自開戰以來首次遭到攻擊，造成該大樓的屋頂與最上方樓層失火，消防人員正全力滅火。遭攻擊的內閣部長大樓內有烏國主要部長的辦公室。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）認為，該大樓可能是被遭到擊落的俄國無人機意外撞上而失火，但相關細節仍不明。

即使最後確認真是如此，基輔政府大樓失火受損仍是俄羅斯入侵烏克蘭三年多來的最新轉折，此前從來沒有烏國政府建物遭到攻擊。基輔市中心自開戰以來始終戒備森嚴，以致政府大樓失火冒煙的景象格外令人震驚。此外，該攻擊有具有象徵意義，明確顯示俄羅斯總統普廷有關為和平做好準備的說詞只是裝模作樣，不僅未停止攻擊，還加強攻擊力道。

烏克蘭空軍透過Telegram指出，俄國對烏克蘭全國發動的最新夜襲，共發射八○五架無人機與十三枚飛彈，無人機數量之多居俄國自二○二二年全面入侵烏國以來之冠，烏軍成功攔截其中七五一架無人機與四枚飛彈。除基輔外，包括札波羅熱、克利福洛（Kryvyi Rih）、敖德薩等城市，以及蘇米與切爾尼戈夫（Chernihiv）等地區，也成為攻擊目標。烏克蘭總統澤倫斯基怒斥，此等殺戮根本是蓄意犯罪與試圖延長戰爭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法