十月將前往南韓 參加APEC領袖峰會／傳川普訪韓 可能會習近平

美國總統川普據傳有意在10月前往南韓，參加亞太經濟合作會議（APEC）年度會議，並安排與中國國家主席習近平在場邊會面。圖為川普（左）與習近平（右）2019年6月在日本大阪的「20國集團」峰會上會晤。（路透檔案照）

2025/09/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）六日引述三名政府官員報導，川普總統及其高階顧問正悄悄準備在十月前往南韓，參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，可能會趁稍後的APEC峰會之便，安排川普與中國國家主席習近平在場邊會面；此外，此行也可能是川普與北韓最高領袖金正恩第四度見面的契機。

尚未確定具體計畫

被視為「川習會」良機的APEC領袖峰會，預定十月卅一日至十一月一日在南韓慶州舉行，但相關的APEC部長與官員會議十月下旬便將起跑。知情官員說，美中雙方已認真討論過在APEC領袖峰會場邊舉行川習會，但目前尚未確定具體計畫。習近平八月與川普通電話時，曾邀請川普伉儷訪中，川普當時也回邀習近平訪美，但均未確定具體日期。

報導指出，有關川普出訪南韓的細節尚未定案，也還不清楚川普此行是否會新增其他站點。官員表示，行政部門也將此行視為川普敲定更多經濟投資計畫的商機。包括沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，川普近期出訪的重點之一，就是幫美國爭取投資。一名白宮官員告訴CNN，目前正在討論出訪南韓，此行重點是經濟合作，其他目標則包括聚焦貿易、國防與民用核能合作的相關討論。

此外，川普現身東北亞，也讓他有機會第四度與金正恩會面。川普首度執政時曾三會金正恩，地點分別是新加坡、越南與分隔南北韓的非軍事區（DMZ）。即使金正恩不可能現身南韓慶州參與APEC領袖峰會，但川金兩人確實有機會比照此前作法，在兩韓非軍事區見一面。

知情人士透露，南韓總統李在明上月訪問美國會見川普時，除邀請川普出席APEC領袖峰會，還稱該峰會可提供「川金四會」的機會。川普當時也曾向媒體表示，他告訴李在明，他願意也期待與金正恩會面，以改善美朝關係。

峰會可提供「川金四會」機會

川普的南韓行程規劃，正值他與中朝領袖關係緊張之際。川普向來吹噓與中俄朝等國領袖頗有私交，因此日前金正恩與俄羅斯總統普廷在北京的閱兵式上與習近平同框，就讓川普頗為吃味，還在社群媒體上發文說，中俄朝在密謀反美。

