石破茂請辭 自民黨臨時總裁選舉啟動／日首相接班人 高市、小泉呼聲高

隨著日本首相石破茂宣布辭去自民黨總裁職務，目前被看好的可能繼任人選，以前政調會長高市早苗呼聲高。（路透檔案照）

2025/09/08 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕隨著日本首相石破茂宣布辭去自民黨總裁職務，後石破時代的新總裁將由誰出線，七日也成為焦點話題。目前被看好的可能人選，全部是去年曾參加黨魁選舉的老面孔，包括前政調會長高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之和前幹事長茂木敏充。根據日本媒體在參議院大選後公布的民調，高市和小泉的看好度位居前兩名。

石破七日傍晚宣布辭去自民黨總裁職務，並將啟動自民黨臨時總裁選舉，他也表明不會參選。由於自民黨處於眾、參兩院均未過半的「朝小野大」局面，下任總裁將面臨艱難的執政考驗。

參院大選後，日本主要媒體陸續公布下任首相可能人選的民調，包括日經（高市廿三％、小泉廿二％、石破八％）、產經（高市廿三％、小泉廿一％、石破十四％）、讀賣（高市廿四％、小泉廿一％、石破十四％）、共同社（高市廿五％、小泉廿％、石破十三％）、時事通信（高市十六％、小泉十五％、石破十一％），以及每日（石破廿一％、高市十四％、小泉九％）。

保守派黨員支持高市 菅義偉挺小泉

除了每日新聞外，高市在各家媒體的調查中均名列第一。由於石破已宣布不再參選，這項支持度調查也可能出現變化。

石破的總裁任期原本至二○二七年九月屆滿，由於他在任期未滿前辭職，自民黨將依黨章舉行臨時總裁選舉，新總裁將做完石破的任期。讀賣新聞報導，如果自民黨決定實施臨時總裁選舉，時間可能落在十月上旬。

日經列舉高市、小泉、林芳正、小林和茂木等五位可能人選。高市在去年總裁選舉時，第一輪得票高居第一，但因未過半而進入第二輪投票，結果被石破逆轉。高市仍擁有多數保守派黨員的支持，但在這次倒石運動中，被批評不夠積極，能否獲得麻生派和舊安倍派的支持，是當選的關鍵。

小泉背後有前首相菅義偉力挺，去年選舉時在黨員票部分失利，但在議員票方面佔有優勢。這次的臨時總裁選舉若採取正式全國投票制（即國會議員票二九五票、黨員票二九五票，合計五九○票），必須加強爭取黨員票；若採簡易版（即國會議員票二九五票、四十七都道府縣各三票共一四一票，合計四三六票）投票，則較有勝算。

林芳正為舊岸田派，但據稱他和派系龍頭岸田文雄關係微妙，呈現分庭抗禮局面。他在參院大選後積極與派系成員會談，一般認為是為參選下屆總裁鋪路。小林和高市都被視為保守派，小林獲得黨內少壯派議員支持，如果出馬可能瓜分高市的選票。

茂木為舊茂木派的龍頭，雖然是黨內知名的「政策通」，但因待人處事不夠圓融而受到詬病，選後他積極透過影片宣傳，笑容也變多了。這次串連推倒石破的少壯派議員，有多人均為舊茂木派成員。

隨著日本首相石破茂宣布辭去自民黨總裁職務，目前被看好的可能繼任人選，農林水產大臣小泉進次郎呼聲高。（路透檔案照）

