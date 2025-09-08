為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    上任不到一年 選舉3連敗 難擋自民黨內逼宮 日相石破茂請辭

    日本首相石破茂，終於擋不住自民黨內的逼宮壓力，七日傍晚宣布辭去總裁職務。（彭博）

    2025/09/08 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕七月廿日參議院大選慘敗後，硬撐了近五十天的日本首相石破茂，終於擋不住自民黨內的逼宮壓力，七日傍晚宣布辭去總裁職務，並表示將不再參選，臨時總裁選舉相關事宜將交由幹事長森山裕負責。依此，原本預定八日進行統計的「提前選舉總裁」意向調查，也宣告中止。

    石破去年十月擔任首相後，領導自民黨經歷眾議院、東京都議會和參院選舉，但三戰皆敗，導致執政黨在眾、參兩院席次首次雙雙未過半，面臨「朝小野大」的執政危機。

    選後，黨內要求石破必須為敗選下台的聲浪不斷升高，由於石破堅持留任，最後演變成自民黨將啟動創黨以來首次實質罷免總裁的「提前選舉總裁」行動。在此期間，黨內高層的「石破防線」不斷以技術干擾，甚至傳出石破將「解散國會」的耳語，試圖加以反制，但「解散國會」不僅師出無名，而且遭到執政聯盟友黨公明黨反對。

    在五日之前仍堅持留任的石破，六日與前首相菅義偉和農林水產大臣小泉進次郎會談後，知道大勢已去，搶在八日統計結果出爐前宣布辭職，以保住最後顏面。

    稱關稅談判告段落 辭職適當時機

    石破傍晚召開臨時記者會，表示自己曾說過「並非戀棧於這個地位，也沒有絲毫執著」，而在美國總統川普簽署日美關稅相關文件後，他認為此事已告一段落，是他承擔敗選責任的適當時機。

    至於新任總裁的有力人選，日本媒體目前列舉前政調會長高市早苗、農水大臣小泉進次郎、官房長官林芳正、前經濟安保擔當大臣小林鷹之，以及前幹事長茂木敏充等五人。根據各大媒體在參院大選後陸續公布的民調，高市和小泉的看好度位居前兩名。

