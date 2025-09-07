謠言終結站》天津無人機秀迎莫迪? 重慶表演遭改圖

謠言終結站

2025/09/07 05:30

網傳消息：印度總理莫迪8月底抵達中國天津參加上海合作組織峰會後，社群媒體流傳照片，聲稱中國以無人機燈光秀拼出「Modi Welcome to China」字樣與莫迪肖像，並以此歡迎他訪中。

查證結果：法新社查證，該圖經過編輯。反向圖片搜尋發現，原圖來自新華社4月20日的報導，顯示的是重慶南岸區的無人機表演，主題為城市地標與舞者圖案，並未出現任何「歡迎莫迪」文字。

