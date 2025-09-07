為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    不甩自肥 川普推自家高球場辦G20峰會

    美國總統川普五日在白宮橢圓形辦公室宣布打算在他位於佛羅里達州邁阿密的多羅（Doral）高球俱樂部舉辦二○二六年的二十國集團（G20）領袖峰會時，財政部長貝森特（中）與邁阿密市長斯瓦瑞茲在旁見證。（歐新社）

    2025/09/07 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕無視有挨批公私不分甚至自肥牟利之虞，美國總統川普五日宣布，輪到由美國主辦的二○二六年「二十國集團」（G20）領袖峰會選址佛羅里達州邁阿密，地點是他名下產業、首度執政時曾有意辦國際峰會但未果的「川普國家多羅高爾夫俱樂部」。

    首度執政就想辦G7 挨批後放棄

    川普大讚多羅是全美最成功產業之一，直言「我覺得多羅是最佳地點…我想大家都想在那裡辦峰會，因為它緊鄰機場，位置絕佳，風景又美」。他還說，其實是有G20官員要求把峰會辦在多羅，因為多羅離邁阿密國際機場很近，幅員遼闊，設施完備，每個與會國家代表團到時都能自己住一棟樓。

    川普早在第一任期時的二○一九年，就有意在多羅舉辦二○二○年的七大工業會（G7）領袖峰會，但在招致美國國內民主、共和兩黨與外國領袖批評後放棄。各界當時反對的理由，在於此舉涉及向外國政府招商（因為外國政府得對業主、即川普支付使用費）而有違憲之虞。

    川普宣稱在多羅辦峰會不會賺錢，「我們正在達成一項與金錢無關的協議。無關金錢，我只是希望峰會順利。」話雖如此，華盛頓郵報說，隨與會領袖前來的各代表團屆時也會進駐多羅，還是能讓川普進帳不少，因為這些代表團成員會比領袖在多羅待更久。多羅峰會預計明年十二月十四與十五日舉行。

    二十國集團成員包括十九個主權國家，外加歐洲聯盟與非洲聯盟，年度領袖峰會由各國輪流舉辦，今年的峰會是十一月下旬在南非舉行，曾批評南非政府歧視白人的川普不會出席，改以副總統范斯代打。

    此外，川普看似對二十國集團不太熟，在被記者問到俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平是否會出席多羅峰會時，竟誤稱兩人能以「觀察員」身份與會，顯然忘了中俄是二十國集團正式成員。

