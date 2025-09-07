重塑非洲礦產供應鏈 美日中競築鐵路

中國長年在非洲發展基礎建設和貿易活動，如今引來美國、日本加入競爭行列。圖為中國物流集團在尚比亞設立的廣告看板。（彭博檔案照）

2025/09/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國長期透過「一帶一路」倡議推動非洲基礎建設，強化區域影響力，引發美國與日本相繼投入，形成中、美、日三國在中南非交通廊道建設上的競爭態勢。

三大走廊交匯點 尚比亞建設無水港

南華早報報導，競爭中的三大走廊分別為：中國援建的「坦尚鐵路」（Tanzam Railway），連接尚比亞銅帶區至坦尚尼亞達累斯薩拉姆港；美國主導的「羅必多走廊」（Lobito Corridor），於二○二二年取得建設權，連結民主剛果、尚比亞與安哥拉大西洋港口；日本投資的「納卡拉走廊」（Nacala Corridor），貫通尚比亞、馬拉威至莫三比克納卡拉港。

坦尚鐵路建於一九七○至七五年，由中國提供無息貸款建成，現由中國土木工程集團斥資十四億美元翻新。與此同時，尚比亞正與中企洽談於交通樞紐卡皮里姆波希（Kapiri Mposhi）建設「無水港」，目標將此小鎮發展為銅帶區物流中心。該無水港有望成為三條國際走廊的交匯核心，提升區域礦產流通效率。

儘管中、美、日三方缺乏直接合作，但三大廊道以卡皮里姆波希為中心，具潛在互補效應，並促進跨區域連結。

日本首相石破茂於上月橫濱舉行的第九屆非洲開發會議（TICAD9）宣布擴大納卡拉走廊投資，強化對日本及亞洲的關鍵礦產供應鏈。該計畫自二○一○年年代啟動，旨在分散供應風險。

替代性廊道 可提供多樣化運輸

利比亞前公共工程部長摩爾指出，美、日、歐積極參與非洲基建，動機在於削弱由中國掌控的關鍵礦產供應鏈依賴。倫敦政治經濟學院經濟學家瓦尼表示，替代性廊道提供運輸多樣化、縮短港口距離與降低運輸中斷風險的「保險」，「透過支持鐵路與港口，這些國家正鎖定全球礦產流動的長期影響力」。

