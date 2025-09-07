美眾院報告／五角大廈資助研究 助長中國軍事

美眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」報告示警，國防部資助的研究計畫助長中國的軍事發展。圖為美國總統川普五日簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」。（美聯社）

2025/09/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍議員五日提出報告指出，國會調查發現五角大廈過去兩年資助的計畫中，多達數百件是與中國高等教育、研究機構合作完成，涉及的國防產業中，有許多單位因與中國軍方合作遭美制裁。

這份八十頁報告揭示美國與中國大學十年來的交流合作，使上億美元聯邦資金協助北京發展關鍵科技。部分美國大學僅在共和黨人施壓下才陸續終止相關合作。委員會警告，正值美中科技與軍武對抗，這些計畫讓中國軍事受益，形同以美國納稅人金錢強化主要戰略對手，恐侵蝕美國科技優勢並危及國防。

兩年內涉及金額逾25億美元

調查顯示，自二○二三年六月至二五年六月間，共有一四○○份研究論文承認獲五角大廈支持，並與中國夥伴合作完成，涉及七百筆撥款，金額超過廿五億美元，涵蓋高超音速（極音速）、半導體、人工智慧、先進材料及次世代推進系統等領域，逾半數研究夥伴隸屬中國國防產業。

報告舉出「令人憂心案例」：美國研究機構「卡內基科學」一名地球物理學家在五角大廈資助研究期間，亦受聘於「中國科學院」與「合肥物質科學研究院」，並完成與核武相關的高能量材料與高壓物理研究，後因貢獻獲中國表揚。卡內基科學則澄清，相關研究屬公開基礎研究，資金來自國家科學基金會。

另一案例為亞利桑那州立大學與德州大學、上海交通大學、北京航空航天大學合作，研究多變環境下的高風險決策制定，該成果可應用於電戰與網路防衛，而兩所中國大學均與國防科技及解放軍有關。

合作單位 不乏被美制裁機構

報告批評國防部政策未禁止與美國黑名單上的外國機構合作，建議未來全面禁止國防部資金用於涉及中國國防研究、產業及相關學者的計畫，並支持委員會主席穆勒納爾提出立法。

中國大使館反駁報告毫無根據。調查人員表示，並非要終止所有美中學術交流，而是針對涉及中國軍方的合作。美教育部次長肯特指出，報告凸顯聯邦資助研究面對境外滲透弱點，美國大學需提升國際合作透明度，政府須全方位抵禦外國敵意勢力影響。

