    國際

    美轉向保護本土與西半球 超越抗中

    據稱二○二五年的美國國家國防戰略報告將出現重大轉變，五角大廈的優先要務將從過去的對抗中國與俄羅斯等外國對手，轉為更重視保護美國國土與西半球。（美聯社）

    2025/09/07 05:30

    新版國防戰略報告大逆轉

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico五日獨家披露，有別於川普總統首度執政時強調威懾北京，據稱負責制定最新版的「國家國防戰略」報告的五角大廈官員建議，該部應以保護美國本土與西半球為優先要務，此立場明顯與美軍長年奉行的聚焦中國威脅不同。

    恐激怒兩黨對中鷹派

    據三位消息人士表示，該報告草文已於上週送交戰爭（國防）部長赫格塞斯，內容表明五角大廈對國內與地區性任務的重視，高於對抗北京與莫斯科等外國對手。此舉恐激怒兩大黨內視中共為威脅美國安全的對中鷹派人士。

    一位曾聽取該報告簡報的消息人士說，這對美國及其在各大洲的盟友都是一項重大轉變，令人對美國的承諾心生質疑。

    該報告是五角大廈最高層級戰略指導文件，通常在每屆政府任期開始時發布；儘管赫格塞斯仍能修改，但從數千名國民兵支援洛杉磯鎮暴與進入華府協助打擊犯罪，到出動機艦前往加勒比海緝毒，甚至任由軍人殺害非戰鬥人員，諸多跡象顯示，美軍其實早已開始槍口「對內不對外」。

    一名聽過新版報告簡報的不具名共和黨外交政策專家說，新版國防戰略的大逆轉，似乎與川普對中鷹派的觀點完全不一致。川普回鍋白宮後不但經常嗆中，還對中國祭出高額關稅，日前甚至暗酸中俄北韓三國領袖密謀反美。

    國防政次柯伯吉主導

    報導指出，主導此一大政策逆轉的是負責政策制定的國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby），他在川普第一任期撰寫國家國防戰略時發揮關鍵作用，當年曾將威懾中國列為首要之務。儘管柯伯吉長期是對華鷹派，但他也支持更為孤立主義的美國政策，且在希望美國擺脫海外承諾方面，與副總統范斯觀點一致。

    柯伯吉的政策團隊還負責五角大廈將在下月發布的兩份「全球態勢評估」與「戰區防空反飛彈評估」報告。前者將概述美軍在全球的駐紮地點，後者則評估美國及其盟友的防空能力，並建議防禦系統的部署地點。

    消息人士透露，這三份文件相互關聯，都強調要求盟友承擔更多自身安全責任，同時美國將集中力量於本土及周邊地區。

