美軍緝毒兵臨城下 馬杜羅喊對話

委內瑞拉總統馬杜羅五日在首都卡拉卡斯召集高階軍事將領開會。（法新社）

2025/09/07 05:30

川普放話若遭威脅 就擊落委國戰機

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）五日引述消息人士披露，總統川普正在權衡多種方案，對委內瑞拉境內販毒集團發動軍事打擊，藉此加強對委國總統馬杜羅政權施壓。川普五日增派十架F-35戰機赴波多黎各，放話一旦美軍遭到委國戰機威脅，就會將其擊落，馬杜羅回應願在「相互尊重」基礎上對話，強調不應走向軍事衝突。

馬杜羅強調不應走向軍事衝突

美軍已向加勒比海南部區域部署八艘軍艦、數架海軍P-8偵察機及一艘攻擊潛艦，外界尚不清楚這支「掃毒兵力」的實際位置、任務目標等細節。二日美軍對一艘自委國出發的販毒快艇開火，擊斃十一名毒販，戰爭（國防）部長赫格塞斯預告未來幾週將有更多行動。消息人士說，該次行動標誌川普政府打擊販毒集團的行動顯著升級，是更大規模行動的開端。

請繼續往下閱讀...

川普授權毒品走私犯視為敵軍

今年稍早，川普授權軍方對美方認定為恐怖組織的販毒集團進行致命行動，表明川普有權將毒品走私犯視為敵軍人員。國務卿魯比歐二日更直言，未排除在委國境內打擊馬杜羅政權的可能性，「無論販毒集團在哪，無論他們在哪危害美國利益，我們都會予以打擊」。

切斷非法金流 促使馬杜羅下台

一些川普政府官員研判，二日的襲擊及未來對委國毒梟的打擊，可切斷馬杜羅親信的非法收入，迫使其內部生變，甚至罷免馬杜羅。美方首選行動方案是讓馬杜羅自行下台，目前是在暗示馬杜羅：「你想輕鬆些，還是艱難些？」儘管川普未明言支持政變，也未正式決定跨境軍事行動，但他已向國安團隊表明：「若有機會殺死恐怖份子，我會立即批准。」川普也提到委國去年總統大選「非常奇怪」，當時馬杜羅即被控舞弊。

事件升級始於美軍二日的開火行動，隨後委國四日派出兩架F-16戰機低空掠過美軍驅逐艦。川普隨即加派戰機強化空中威懾。馬杜羅駁斥美方指控，否認與販毒有關，稱川普獲取錯誤情報，並強調委國正積極禁毒，已無古柯鹼生產。

紐約時報分析指出，美方長期在國際水域攔檢可疑船隻，但多由海岸防衛隊執行；此次由海軍直接開火，打破數十年慣例，顯示作戰態勢轉向主動。美國曾以毒品罪名出兵巴拿馬逮捕強人總統諾瑞嘉，使其在美被定罪並服刑。但當前美軍在加勒比海兵力尚不足以支應全面入侵。然而，特戰部隊具備執行「精準逮捕或擊殺」任務的能力，暗示可能採取小規模特種作戰。

美國加強對委國施壓，向波多黎各增派十架匿蹤戰機，並進行海軍氣墊登陸艇搶灘訓練。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法