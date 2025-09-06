謠言終結站》南韓國會議長中國閱兵座位遭冷落? 照片遭裁剪
謠言終結站
網傳消息：南韓社群媒體貼文宣稱，國會議長禹元植出席中國抗日勝利80週年閱兵時遭冷落，被安排坐在最後一排與保全人員同席，並附上照片指其表情難看，暗示受辱。
查證結果：法新社查證，根據中國央視直播畫面，顯示禹元植坐於天安門觀禮台右側，鄰近緬甸軍方領袖敏昂萊，座位屬外賓區，並非與保全同列。禹元植會中亦與北韓領導人金正恩握手，現場並無冷落跡象。相關照片經刻意裁剪，刪除周邊外國政要來誤導公眾。
