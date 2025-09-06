為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Anthropic擴大AI禁用令 封殺抖音、騰訊等中企

    美國AI巨擘Anthropic五日以國安為由宣布擴大對中企設限，總部設在中國的實體本就被禁用Anthropic服務，如今連其位於海外的子公司也不得使用。（美聯社）。

    美國AI巨擘Anthropic五日以國安為由宣布擴大對中企設限，總部設在中國的實體本就被禁用Anthropic服務，如今連其位於海外的子公司也不得使用。（美聯社）。

    2025/09/06 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國人工智慧（AI）科技公司Anthropic五日以危及國家安全為由宣布，將其對中國等「威權政體」相關企業的服務禁令擴大至海外子公司，成為首家公開實施此類全面性限制的主要美國AI公司，引發全球科技界的高度關注。

    危及國安 中俄控股企業禁用

    總部位於舊金山的Anthropic表示，出於國家安全考量，未來任何由中國、俄羅斯、北韓及伊朗等國企業「直接或間接持股逾五十％」的公司，無論註冊地或營運地為何，均不得使用其商業AI服務。這項新政策即日起納入其服務條款。

    Anthropic在聲明中指出，上述威權政體國家公司本就因「法律、監管與安全風險」而無法使用該公司的商業服務；但一些團體「繼續以各種方式，像是透過在他國成立的子公司，取得我們的服務」。這些受中國等威權政體管控的公司，面臨可能被依法要求分享資料、配合情報機構，或其他可能產生國安風險行動的威脅。

    中國外交部發言人郭嘉昆五日在例行記者會上被詢及此事時表示，不了解記者提問的具體情況，但他強調，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化、武器化，因此舉不利任何一方。

    阿里巴巴等中企可能適用

    英國「金融時報」指此擴大禁用政策可能適用於抖音母公司字節跳動、騰訊與阿里巴巴等中國企業。

    Anthropic以Claude聊天機器人與AI模型聞名，市值估達一八三○億美元，並自我定位為專注於安全以及負責任發展AI。儘管預計此舉將導致年收入損失數億美元，但其執行長阿莫戴（Dario Amodei）長期主張對中國實施科技制裁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播