Anthropic擴大AI禁用令 封殺抖音、騰訊等中企

美國AI巨擘Anthropic五日以國安為由宣布擴大對中企設限，總部設在中國的實體本就被禁用Anthropic服務，如今連其位於海外的子公司也不得使用。（美聯社）。

2025/09/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國人工智慧（AI）科技公司Anthropic五日以危及國家安全為由宣布，將其對中國等「威權政體」相關企業的服務禁令擴大至海外子公司，成為首家公開實施此類全面性限制的主要美國AI公司，引發全球科技界的高度關注。

危及國安 中俄控股企業禁用

總部位於舊金山的Anthropic表示，出於國家安全考量，未來任何由中國、俄羅斯、北韓及伊朗等國企業「直接或間接持股逾五十％」的公司，無論註冊地或營運地為何，均不得使用其商業AI服務。這項新政策即日起納入其服務條款。

請繼續往下閱讀...

Anthropic在聲明中指出，上述威權政體國家公司本就因「法律、監管與安全風險」而無法使用該公司的商業服務；但一些團體「繼續以各種方式，像是透過在他國成立的子公司，取得我們的服務」。這些受中國等威權政體管控的公司，面臨可能被依法要求分享資料、配合情報機構，或其他可能產生國安風險行動的威脅。

中國外交部發言人郭嘉昆五日在例行記者會上被詢及此事時表示，不了解記者提問的具體情況，但他強調，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化、武器化，因此舉不利任何一方。

阿里巴巴等中企可能適用

英國「金融時報」指此擴大禁用政策可能適用於抖音母公司字節跳動、騰訊與阿里巴巴等中國企業。

Anthropic以Claude聊天機器人與AI模型聞名，市值估達一八三○億美元，並自我定位為專注於安全以及負責任發展AI。儘管預計此舉將導致年收入損失數億美元，但其執行長阿莫戴（Dario Amodei）長期主張對中國實施科技制裁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法