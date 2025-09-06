干擾掃毒 委內瑞拉F16掠過美艦

美軍飛彈驅逐艦「賈森．鄧漢號」（左）2022年7月在紅海演習。（法新社檔案照）

2025/09/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與委內瑞拉在南加勒比海的對抗升高。五角大廈四日表示，兩架委國F-16戰機飛越美軍飛彈驅逐艦「賈森．鄧漢號」，並稱這是「高度挑釁」行動，意圖干擾美國掃毒任務，美方嚴厲警告統治委內瑞拉的「販毒集團」不要干擾美國行動。

美方尚未提供這起事件進一步資訊，包括當時委國軍機多接近美艦，以及美艦確切位置。委內瑞拉資訊部也尚未回應此事。「紐約時報」指，這兩架委國戰鬥機飛越時，美方軍艦並未交戰。「哥倫比亞廣播公司」新聞網的報導指出，委國軍機掛載武器。

美國近來大幅強化該區域軍力，已部署八艘軍艦、四千多名海軍與陸戰隊，並調派十架F-35戰機進駐波多黎各，預計下週末前到位，支援打擊「毒品恐怖份子集團」任務。陸戰隊第二十二遠征軍也在波多黎各南部演練兩棲與飛行作戰。

國務卿魯比歐四日訪問厄瓜多，宣布提供近二千萬美元安全援助，強化其打擊販毒能力，並表示若獲邀，美國願考慮重設軍事基地。美軍原本曾駐厄瓜多，二〇〇九年因時任厄國總統下令而撤離。魯比歐稱，川普政府將持續在境外打擊毒梟，無須獲得當地政府同意；但若是合作的友邦，「我們會協助他們鎖定並消滅毒販」。

「華盛頓郵報」指出，魯比歐此番談話，等同畫下界線：一類是與美國合作的國家，另一類則是如委內瑞拉般對抗的政府。

近日川普更下令擊沉一艘據稱自委國載運毒品的快艇，船上十一人喪命，他稱其為「毒品恐怖份子」。此舉引發南美左派國家譴責，美方至今拒絕透露執行單位與法律依據。魯比歐三日被問及此事亦未作答。

委內瑞拉空軍的F-16戰鬥機。委內瑞拉是在1980年代向美國購買F-16，據稱目前還有15架服役中。（法新社檔案照）

