川普簽行政命令 國防部變回戰爭部

美國總統川普五日簽署行政命令將國防部改為戰爭部，以便更準確反映美軍的使命。圖為川普（右）二日在白宮橢圓形辦公室看向正在發言的國防部長赫格塞斯。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普五日簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War），強調此舉能更準確反映美軍使命，也顯示川普對聯邦政府最大部會的影響力。至於總統是否能在未經國會立法的情況下永久更改名稱，仍存在疑問。

白宮指出，恢復「戰爭部」此名能讓該部門更加聚焦於美國國家利益，以及向對手發出美國已準備好為維護利益作戰的信號。該行政命令將授權國防部長赫格塞斯、國防部與下級官員在官方信函、公眾溝通、典禮場合與行政部門內部非法定文件上，把「戰爭部長」、「戰爭部」與「戰爭部副部長」當成「副名」（secondary title）來用。此外，該行政命令還將指示赫格塞斯推薦永久更名所需的立法與行政行動。

繞過國會提案立法 恐有爭議

美國國防部前身即為一七八九年由國會設立的戰爭部，其後多次更名皆經立法程序。因此川普若打算繞過國會直接推動全面更名，可能引發法律爭議。命令中允許以「副名」行之，被外界視為規避國會審議的方式。

此外，目前也不清楚國防部是否會全面改名與修改其歷史意義的標誌，畢竟此舉所費不貲，光是該部的藍色部徽就遍布全球數以百計設施與政府大樓，遑論還有各軍種的官方標誌、文具與出版物。拜登政府曾為移除南方將領姓名而更改多個軍事設施名稱，耗費六千萬美元，但川普回鍋後又恢復原名。

華府智庫「捍衛民主基金會」資深主任鮑曼批評，與其耗費資源在更名與標誌上，不如投入於軍事訓練與武器，以確保美軍能因應中國在太平洋快速強化軍力所帶來的挑戰。

