塔克辛家族勢力中斷 阿努廷當選泰總理

泰自豪黨黨魁阿努廷五日經國會表決當選總理。（路透）

2025/09/06 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國國會五日表決，「泰自豪黨」黨魁、五十八歲的阿努廷當選新任總理，終結塔克辛家族近二十年主導地位。阿努廷獲三一一票支持，在四九二名議員中取得六成三得票，遠超過二四七票門檻，擊敗「為泰黨」候選人猜卡盛（一五二票）。

原任副總理兼內政部長

阿努廷接替上週遭憲法法院以倫理違規罷免的前總理貝東塔。她是流亡前總理塔克辛之女，其姑姑盈拉亦曾任總理，後因貪腐案流亡。今年六月，貝東塔與柬埔寨前總理韓森的電話外洩，引爆外交爭議與五天邊境衝突，最終下台。

獲在野最大黨支持

阿努廷原任副總理兼內政部長，因風暴退出聯合政府，並在最大黨「人民黨」支持下勝出。人民黨前身為進步派「前進黨」，二○二三年雖贏得最多席次，但因推動王室改革遭保守派封殺。此次參議院已無投票權，人民黨領袖納塔蓬選擇支持阿努廷，交換條件是四個月內解散國會並重選，且推動憲法改革，由民選制憲議會制定新憲取代軍政府時期憲法。

投票前，「為泰黨」要求解散國會但遭駁回。與此同時，塔克辛突飛往杜拜，聲稱醫療檢查，但最高法院將裁定其返國後的醫療休假是否合法，恐影響去年獲釋正當性，外界揣測他可能再度流亡。

阿努廷出身政商世家，父親曾任代理總理與內政部長，家族企業「中泰工程」承攬大型建設。他赴美留學，取得工業工程學位，三十歲入政壇後平步青雲，曾任「泰愛泰黨」要員，二○○七年因該黨解散遭禁止參政五年。一二年重掌泰自豪黨，一二年重返政壇後，他接手泰自豪黨，將這個起源於東北部農業勢力的政黨，發展為連結地方派系與保守精英的政治橋樑，也因此長期加入多屆聯合政府，並曾在三屆政府中擔任副總理。

4月內大選 考驗親民富豪

儘管家財萬貫，阿努廷塑造親民形象，綽號「Noo」（泰語「老鼠」）的他，喜愛街頭小吃，吹奏薩克斯風與駕駛小飛機，也熱衷收藏佛牌，常在社群媒體分享身穿短褲下廚。不過，他的總理任期可能短暫。能否在短時間內穩定政治局勢，並履行對人民黨的承諾，在四個月內舉行大選，將是其領導力的最大考驗。

泰自豪黨黨魁阿努廷（圖中）五日經國會表決當選總理後，笑容滿面地向道賀的議員行合十禮致意。（法新社）

