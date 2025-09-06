金正恩結束訪中 美日韓宣佈軍演

北韓領導人金正恩四日結束對中國的訪問，在北京車站搭專用列車返回北韓前，向送行者揮手致意。（美聯社）

2025/09/06 05:30

濟州島東南方公海舉行

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國高調閱兵，並與北韓、俄羅斯領袖會晤後，南韓五日隨即宣布，十五日起與美國、日本舉行「自由之刃」（Freedom Edge）聯合軍演。

強化海空及多領域作戰能力

南韓聯合參謀本部五日宣布，此一例行軍演時間從十五到十九日，在濟州島東南方的公海舉行。這次軍演旨在因應北韓核飛彈威脅，維護區域和平、穩定，三國將透過聯合軍演，強化海、空以及網域等多領域的作戰能力和共通操作性。韓聯社報導，這是川普重回白宮、以及南韓總統李在明上任後首次舉行這項聯合軍演，「反映出三方維持三邊安全合作的決心」。前一次「自由之刃」軍演在去年十一月舉行。

北韓領導人金正恩四日與中國國家主席習近平會談後返國。「紐約時報」五日報導，過去金正恩和習近平五次峰會，每次都談及朝鮮半島「無核化」，但這次會談成果中首次未提「無核化」，顯示中國態度轉變，雖未正式承認北韓為核武國，但已不再堅持其無核化。

習金會 首次未提「無核化」

分析指出，習近平藉邀金正恩出席閱兵典禮，意在維持對北韓的影響力；而在平壤與莫斯科關係加深下，金正恩的地緣戰略價值提升，促使中俄兩國事實上接受北韓的核武地位。

南韓梨花女子大學國際研究教授李雷夫認為，「北韓已從一個被聯合國安理會無異議制裁的國家，成為受到安理會兩常任理事國中國、俄羅斯擁抱的國家，金正恩在這一點上也可以宣稱外交勝利」。

韓聯社也認為，習金避提朝鮮半島無核化，引發外界憂心，中國不允許北韓擁核的底線，或許正變得模糊。南韓統一研究院資深研究委員洪珉指出，在北韓已經明確表明「絕不放棄核武」的情況下，習近平仍邀請金同台觀摩閱兵，並給予高規格款待，且不談無核化，意味著中國積極認可北韓的戰略地位，以不使其被美國拉攏；中國可能認為有必要透過與北韓合作，恢復對朝鮮半島影響力。

