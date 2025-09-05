普澤會無期 川普:致力烏俄和平

法國4日主辦一場以視訊為主的「志願者聯盟」會議，邀請約30個國家參加，討論一旦烏克蘭和俄羅斯達成和平協議，將如何提供烏克蘭安全保障的最新進展。圖為法國總統馬克宏（右）3日在愛麗榭宮歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

2025/09/05 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕自美國總統川普與俄羅斯總統普廷上月在阿拉斯加舉行「雙普會」後，俄國與烏克蘭及其歐洲盟友在和平認知上仍存在顯著落差，普廷與烏國總統澤倫斯基直接會晤前景亦不明朗。但川普表示，仍會致力追求烏俄之間的和平協議。

已26國允加入烏克蘭戰後安全保障

與此同時，由法國總統馬克宏與英國首相施凱爾主持的援烏峰會四日在巴黎召開。馬克宏表示，已有廿六國承諾加入烏克蘭的戰後安全保障，在陸、海、空等不同層面派遣部隊。

川普三日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電話專訪時表示，自己始終關注著烏俄和平進程發展，也不斷與普廷和澤倫斯基溝通，「他們尚未準備好，但某些事情會發生。我們會把事情辦妥」。川普表示，雖然對烏俄戰場的屠戮感到不悅，但仍將持續追求和平協議，「我想我們會解決一切。老實說，我以為俄國的問題會是我所阻止（的衝突）中較簡單的一樁。但這似乎比其他問題稍加困難」。

川普還提到無意尋求諾貝爾和平獎肯定，強調「我所能做的一切就是弭平戰爭」，「我想要的只是拯救生命」。

另一方面，共有約卅國組成的「志願者聯盟」領袖四日親自或以視訊方式參與巴黎援烏會議。美國派出特使魏科夫參加，並與澤倫斯基單獨會談。會後各國領袖也與川普進行視訊會談，對可能的歐洲維和部隊駐守烏克蘭的安全保證進行商議。

目前歐洲對派兵進駐烏克蘭立場分為三類，一是願意派軍的英國，二是反對的義大利，三為尚未決定的德國等多數國家。施凱爾辦公室會後表示，聯盟已決定向烏克蘭提供長程飛彈，以進一步強化烏國軍備。川普向歐洲領袖表示，美國可在情報支援、指揮管制端及烏國防空能力等領域做出貢獻，但對烏國的安全保證必須由歐洲領銜。

