川普評習閱兵儀式「美麗」 不滿演說未提美國

正在北京訪問的北韓最高領袖金正恩，繼3日與俄羅斯總統普廷舉行會談後，4日晚間也與中國國家主席習近平會談，這是中朝兩國領袖時隔6年再度會談。新華社報導，習近平表示，願與朝方加強高層交往和戰略溝通，開展各領域務實合作。金正恩則說，朝方將繼續在台灣、西藏、新疆等涉及中國核心利益的問題上，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，並感謝中方長期以來給予支援和幫助。專家指出，金正恩試圖藉由此次訪中行程，與平壤兩大盟友邁向「正式化」關係，進一步在國際舞台扮演更重要的角色。（路透）

2025/09/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普三日表示，中國為紀念二戰結束而舉行北京九三閱兵是「美麗的儀式」，但應凸顯美國在助中抗日勝利上所扮演的角色。在此之前，川普看似還對中俄與北韓三國元首同框吃味，直言他們是在密謀反美；中方冷回，其外交關係從來不針對第三人。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，他覺得九三北京閱兵是一場「美麗的」儀式，「我理解他們這樣做的原因，他們希望我看，而我確實也看了」，川普是在白宮與到訪的波蘭總統納夫羅茨基舉行雙邊會談時提到。川普接著說，他也看了習近平在閱兵典禮上發表的演說，「習主席是我的朋友，但我覺得，昨晚的演說應該提到美國，因為我們曾給了中國非常、非常大的幫助」，「正如你們所知，當他們談到自由時，我認為我們給了中國很大的幫助，……我不認為美國在幫助中國獲得自由這件事上得到了應有的承認。」

對此，中國外交部發言人郭嘉昆四日並未直接答覆習近平演說為何未提及美國在二戰終戰上的貢獻，而是引用習的演說內容說，指稱習近平向支援和幫助中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人表示衷心感謝，似乎暗示已經謝過美國。

美聯社指出，上海合作組織天津峰會與北京九三閱兵，可以被解讀為是對美國及其盟友，發出驚人、甚至挑釁意味的訊息，因為這些有多國領導人出席的活動更進一步證明，隨著川普帶領美國退出其諸多具有歷史意義的角色，外加大打關稅戰導致經濟關係緊張，世界秩序正在迅速偏離由美國主導與西方帶領的模式。

川普看似也看出這一點，他在閱兵前於社群媒體上針對習近平發文時說：「在你們合謀對付美國時，請（代我）向普廷與金正恩轉達我最熱烈的問候」。對此，俄國克里姆林宮表示，中俄北韓並未合謀，並暗示川普的發言是在反諷；郭嘉昆則說，受邀與會的外國嘉賓是為了二戰終戰八十年，「中國發展同任何國家的外交關係從來不針對第三人」。

據信在二○一七年受邀出席法國國慶後就對閱兵很感興趣的川普，曾在二○一九年首度執政時的美國國慶，以及今年六月十四日的美國陸軍建軍日舉行閱兵，他會稱讚北京九三閱兵「美麗」，不足為奇。

