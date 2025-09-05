中國推進軍民融合 找企業、大學發展軍事AI

在甫落幕的九三閱兵中，中國高調展示包括資訊作戰群與無人戰鬥部隊，以及無人攻擊機、無人艦艇、機器犬等可能在未來的AI主導衝突中發揮顯著用途的設備。（路透）

2025/09/05 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕華爾街日報三日報導，中國國家主席習近平積極推動「軍民融合」政策，試圖招募民間機構協助解放軍現代化，促使中國近年的軍事發展跳脫過往限於國有軍工企業與軍事相關研究機構界線，與大量民間企業和高等教育機構合作，推動人工智慧（AI）與軍事行動及武器系統結合。

喬治城大學「安全與新興技術中心」（CSET）從解放軍在二○二三和二四年發布的近三千份AI相關合約得標資訊中，發現超過三百家多次得標的機構裡，私人企業、大學和其他非典型軍事產業單位占比超過八十五％，且多數沒有被列入美國制裁名單。

允許民間企業投標國防合約

儘管美國與中國軍方皆試圖利用大學和民營部門的知識和創新能量，解放軍卻能以更有系統性的方式運作，使得積極限制中國軍事科技發展的美國陷入困境。為了推升軍民融合，中國允許民間企業投標的國防合約中，還包括美國和其他國家軍隊視為機密的系統。

甫落幕的九三閱兵中，展示包括資訊作戰群與無人戰鬥部隊，以及無人攻擊機、無人艦艇、機器犬等可能在未來的AI主導衝突中發揮顯著用途的設備。CSET高級研究分析師麥考爾指出，這說明美國要真正遏制或限制中國軍事現代化的能力有其侷限。

以上海交通大學為例指出，去年一月，上海交大研究團隊發布關於在海上作戰期間，如何使用AI在能夠對戰場動態做出實時調整的自動化「殺傷網」中部署武器系統的研究報告。六天後，中國軍方旋即宣布上海交大獲得合約，這也是上海交大自二三年以來簽訂的第七份研發、維護AI相關系統的國防合約。另外，上海交大還負責協助軍方利用多層AI模型追蹤快速移動目標，以及提升無人機蜂群對無線電頻率變化的敏感度等。

即使解放軍仰賴國有軍工企業建造無人機，但民營企業的參與也與日俱增。例如一六年創立的四川騰盾科創，其製造的「雙尾蠍」（TB-001）重型無人攻擊機就在近年被發現於沖繩和台灣周邊地區飛行。該公司標下七份合約，主要為無人機租賃和飛行測試項目。再以遭美國制裁的科大訊飛公司為例，其子公司「科大訊飛數位科技」並未列入美國黑名單，且已簽署廿份合約，多半涉及數據處理。

