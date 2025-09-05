打擊芬太尼產業鏈 美起訴22中國公民

美國聯邦調查局正致力於從源頭打擊芬太尼供應鏈，最近的查緝行動使22名中國公民、4家中國化工企業及3名美國人被起訴。（美聯社檔案照）

2025/09/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國國會眾議院通過加強制裁以遏阻來自中國的芬太尼走私到美國，美國司法部三日宣布，俄亥俄州岱頓市聯邦大陪審團以跨國毒品走私與洗錢共謀等罪名，起訴廿二名中國公民、四家中國化工企業與三名美國公民；同日，美國財政部宣布制裁其中一家被起訴的廣州企業及其兩名高層。

據了解，這是美國首度就打擊芬太尼產業鏈展開跨國行動，由聯邦調查局（FBI）主導名為「美工刀行動」的任務，查獲「分量足以導致七千萬美國人喪命的芬太尼粉末，以及足以造成另外廿七萬人死亡的芬太尼藥丸」、起訴製造芬太尼前驅化學物質的中國企業，以及揭露助長這項致命交易的銀行帳戶、加密貨幣管道與資金來源。

根據福斯新聞，巴特爾三日在俄亥俄州辛辛那提的記者會，以玩打地鼠遊戲來形容聯調局解決芬太尼製造鏈上的各角色，直言美國是世上唯一有芬太尼危機的國家。聯調局的查緝行動始於岱頓市，然後一路擴大到中國，當地化工企業公開銷售用來稀釋與製造芬太尼、古柯鹼與海洛因等毒品的前驅化學物質；被起訴者除了中國公民與企業，另有三名美國人，他們分別涉及購買芬太尼稀釋劑、加密貨幣轉帳和資金轉移。

四家遭起訴中企，分別是廣州騰躍化工有限公司、廣州萬江生物科技有限公司、河北宏駿新材料科技有限公司，及河北菲萊米科技有限公司。

