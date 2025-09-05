習普談長生不老 美議員促加速制止強摘器官

針對中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷有關器官移植與「長生不老」的對話，美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯痛批，美國必須立即採取行動，制止殘忍的強摘器官行徑。（法新社檔案照）

2025/09/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷有關器官移植與「長生不老」的對話，美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）三日強調，美國必須立即採取行動，制止殘忍的強摘器官行徑。

史密斯現任國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席，也是眾院外交委員會成員。他發佈新聞稿指出，「這段令人毛骨悚然的對話應該成為一記警鐘。我要告訴參議院的同仁：美國必須立刻行動，果斷採取措施。」

器官不斷移植… 習：可活到150歲

路透報導，習近平與普廷三日並肩步行準備出席閱兵儀式時，現場麥克風意外錄下兩人討論器官移植等對話。當時，普廷隨行翻譯員以中文說：「生物技術持續在發展…人類器官會不斷地移植，甚至愈活愈年輕，甚至可以長生不老。」畫面之外的習近平則以中文回應：「有人預測呢，本世紀呢…可能可以活到一五○歲。」

史密斯指出，習近平與普廷談論器官移植的隨意、近乎閒聊的語氣，更凸顯美國必須堅決、迅速採取行動，徹底調查並終結強摘器官這種野蠻行徑。「強摘器官這種不人道、駭人聽聞的行徑，涉及每個受害者被強行摘取兩到六個內臟，完全是披著醫學外衣的謀殺。」為此，史密斯已提出多項法案，賦予行政部門權力，對涉及器官強摘者施加嚴厲制裁，並預防強摘行為發生。

史密斯指出，自一九九八年首次召開國會聽證會以來，他近卅年來持續警告強摘器官問題，尤其是在中國。他迄今已主持超過一○七場有關中國侵犯人權的聽證會，包括二○一二年、二○二二年與二○二四年共三場聚焦強摘器官的聽證會。他起草的「二○二三年制止強摘器官法案」及「二○二五年制止強摘器官法案」，均以壓倒性跨黨派支持獲得眾院通過。

今年五月的眾院辯論中，史密斯概述「二○二五年制止強摘器官法案」的主要內容，該法案一旦生效，將要求修改一九六一年「外國援助法」（FAC），對被總統認定資助、支持或以其他方式協助強摘器官或器官販運者，施加嚴厲制裁。

法案內容包括要求就各國發生的強摘器官及器官販運進行全面報告，尤其是中國；規定最高廿五萬美元（約七六七萬台幣）的民事罰金，以及最高一百萬美元（約三○六八萬台幣）罰款，和最長廿年徒刑的刑事處罰，或兩者並施；實施制裁，包括凍結與禁止一切資產交易，並禁止相關人員入境美國或獲得簽證資格。

