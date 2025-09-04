泰執政黨提解散國會 阻在野勢力組閣

泰國國會最大黨「人民黨」宣布，支持阿努廷領導的「泰自豪黨」組閣，但「為泰黨」代理總理普譚已提請國王解散國會，泰國政局亂象未解。（歐新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕在泰國國會最大黨「人民黨」表態支持第二大在野黨「泰自豪黨」領袖阿努廷組閣後，執政黨「為泰黨」隨即宣布尋求解散國會，試圖阻擋阿努廷組閣之路。執政和在野勢力對峙，使得前總理貝東塔遭解職後的政局陷入危機。

貝東塔因與柬埔寨前總理韓森通話議論泰柬邊境衝突，引發輿論強烈反彈，先是在七月遭法院暫停總理職務，接著在八月廿九日遭憲法法院裁定解職，原為盟友的泰自豪黨在貝東塔引發爭議後，斷絕與為泰黨的結盟關係。

泰國政府在貝東塔去職後進入權力真空狀態，代理總理普譚領導的看守內閣，試圖拉攏人民黨支持其新總理人選，但人民黨選擇與阿努廷合作，開出條件為阿努廷簽署書面協議，並公開申明履行上任後四個月內解散國會並進行大選等承諾，人民黨則不會加入內閣。

五十八歲的阿努廷曾擔任衛生部長，以推動大麻合法化而聞名。他宣稱，有七個政黨和團體支持他，在下議院擁有一四六票；若再加上人民黨的一四三票，即可跨越下院半數門檻二四七席，成為總理。

為泰黨秘書長索拉翁表示，普譚已呈請解散眾院，若國王同意，必須在接下來四十五天至六十天內舉行大選，距離二○二三年五月的上一次選舉不到兩年半。不過，看守政府是否有權解散國會引發激辯。

有可能數月內選舉

烏汶府大學政治學者提提蓬認為，未來數月舉行選舉的可能性不低，「對泰國來說，選舉或許是最佳解決方式，因為眼下幾乎不可能組成正常政府」。

