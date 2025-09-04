麻生贊成提前改選總裁 加速黨內表態

日本自民黨僅存的派閥「麻生派」龍頭麻生太郎，3日表態贊成提前改選總裁，可能帶動「西瓜效應」，推倒現任總裁石破茂。（彭博檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕攸關日本自民黨總裁是否提前改選的統計作業，預定八日揭曉，黨內僅存的派閥「麻生派」龍頭麻生太郎，三日正式表態贊成提前改選，而被視為下任總裁有力人選的高市早苗、小林鷹之和茂木敏充等人，也相繼表態贊同，這些指標人物的表態將帶動「西瓜效應」，加速贊成派的表態意願。

自民黨二日召開國會眾、參兩院議員總會，檢討參議院大選慘敗的原因，總裁石破茂雖在會中坦言，「敗選是總裁的責任」，還強調不會戀棧首相職位，在適當時機將會做出妥適判斷。但他在會後重申將繼續留任，毫無辭意，對於已表明辭意的幹事長森山裕，也傾向慰留，「以拖待變」被解讀為緩和黨內逼宮壓力的假動作，讓黨內原本對石破仍有幾分同情的議員徹底心寒。

由於石破已表明內閣「政務三役」（各部會的大臣、副大臣及政務官）無需辭職，可自由提出同意書，因此除了日前已表態贊成提前改選總裁的議員，三日再有文部科學副大臣武部新、數位副大臣穗坂泰及法務副大臣高村正大表態贊同。富士新聞網報導，石破內閣政務三役約六十多人，已有至少十六人表態贊成，而且人數持續增加中。

麻生派三日在橫濱舉行研修會。麻生在會中表明，七月的參院大選「完全可以說是慘敗」，二日兩院議員總會提出的總檢討中，強調「以黨政解散為覺悟進行黨的重整」，麻生認為，提前改選總裁才是其真正意涵，因此他將簽名提交同意書。日本媒體報導，麻生並未強制派閥成員跟進，但龍頭登高一呼，響應者應不在少數。麻生派目前有四十三位成員。

據報導，黨內重要指標如舊茂木派龍頭、前幹事長茂木敏充、前經濟安保大臣高市早苗和小林鷹之，均已確定贊成提前改選。三人都可能在後石破時代出馬角逐總裁大位。另一位被視為有力人選的農林水產大臣小泉進次郎，三日與去年支持他參選的中生代議員聚會。去年也曾問鼎大位的官房長官林芳正，也在議員會館集結近十名議員交換情報。

