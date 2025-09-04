12歲愛女陪金正恩訪中 加劇接班猜測

分析家認為，北韓最高領袖金正恩帶著女兒金主愛訪問中國，是迄今這位北韓公主已被內定為金氏王朝第四代接班人的最明確訊號。（法新社）

2025/09/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕分析家指出，北韓領導人金正恩二日攜帶愛女金主愛訪中，是這位被朝媒尊為「尊敬女兒」的北韓第一公主已被內定為金氏王朝第四代領導人的迄今最明確信號；然因金正恩目前正值壯年，再加上北韓男尊女卑觀念根深蒂固，年約十二歲的金主愛最後能否接班上位，仍有變數。

「華盛頓郵報」報導，自二○二二年十一月首度公開亮相以來，金主愛便頻繁隨父現身北韓國內各軍事、政治與經濟活動，今年五月更初登外交舞台，出席俄國駐平壤大使館的勝利日活動與會見俄國大使。二日，當金正恩步下訪中專列踏上迎賓紅毯時，首次出國訪問的金主愛緊隨其後。官方釋出的照片顯示，面帶微笑的金主愛站在父親身後，北韓外長崔善姬被擠到第三。

華郵指出，此一順序在外交層級上具有高度象徵意義，通常是屬於第一夫人的位置。但相較於其他偕妻出席三日北京閱兵的多國領袖，金主愛並未陪同父親在北京觀禮，北韓官媒亦未發布金主愛抵達北京的其他畫面。

南韓首爾北韓大學院大學校長梁茂進說，綜觀金正恩攜女訪中的整體象徵意義，確實看似金主愛正跨過被指為政權接班人的最後一道門檻。

訪中是訓練與學習

但專家也說，金主愛畢竟年紀還小，金正恩也才四十一歲，誰來接班目前實難妄下定論，遑論金主愛的女性身分，亦恐成為接班路上的一大阻礙。再說欽點接班人需要在北韓執政黨內舉行特定儀式，但目前並未看到有這方面的活動。儘管如此，金主愛日益高調露面，在在指向她可望接班。

美國智庫「亞洲協會」駐首爾資深研究員魯樂漢說，金正恩訪中既可提升北韓地位又能回頭做大內宣，更是把愛女介紹給世界領袖與外交界要人的絕佳場合；金主愛確實正被培養為接班人，否則此行根本沒必要帶她來，對金主愛而言，訪中是對她的訓練與學習。

華府智庫「史汀生研究中心」專家李敏英認為，儘管金主愛頻繁曝光，但現在就斷言她是接班人言之過早；此前金正恩胞妹金與正頻繁曝光也曾引發接班猜測，最後卻不了了之。李敏英說，金正恩攜女訪中也許只是要拓展她的視野，或藉此讓自己看起來更真實與正常。

