打擊芬太尼 美擬制裁中國官員

2025/09/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院二日以四○七對四的壓倒性票數，通過「阻止中國芬太尼法案」（Stop Chinese Fentanyl Act），將制裁刻意不對芬太尼與其他合成類鴉片物質走私到美國採取行動的中國官員，盼能藉此遏阻來自中國的非法芬太尼及其前驅化合物流入美國。

該法案由美國國會台灣連線共同主席、共和黨籍聯邦眾議員巴爾提出，並獲另外七名共和黨籍與一名民主黨籍聯邦眾議員連署；該法案針對參與生產、銷售、融資或運輸合成鴉片類物質及其前驅化合物的中國個人與實體，若未能就避免或阻止類鴉片藥物的走私採取「可靠步驟」，將遭美國制裁。「可靠步驟」包括落實了解客戶的程序及與美國合作緝毒，拒絕配合美方禁毒將被究責。

此外，該法案還規定，若總統因中國芬太尼問題宣布「國家緊急狀態」，則須定期向國會提交評估報告，檢視制裁與執法成效。

該法案是對現行的「芬太尼制裁」的擴充與強化。提案人巴爾二日在眾院院會上說，打擊芬太尼的生產，就必須針對其在中國的前驅化合物來源：中國的合成類鴉片與類鴉片的製造商、政府高層與官員。巴爾還透過聲明表示，中共當局在整個芬太尼危機鏈中扮演關鍵角色，從提供前驅化合物到為販毒集團洗錢都助長毒品氾濫，美國必須採取強力行動以切斷毒品來源。

共和黨聯邦眾議員墨菲稱為遏止美國芬太尼災難，必須果斷對抗中共；共和黨聯邦眾議員能恩則強調，美國要追本溯源，讓北京為此負責。眾院民主黨人雖也支持該法案，但眾院外委會首席民主黨人米克斯認為，不能光靠制裁來解決芬太尼危機，除了撂狠話還得透過外交，與中國以及墨西哥等國家的執法單位積極合作。

該法案若要成為法律，還得在共和黨控制的參議院過關並經川普總統簽署生效。眾院在二○二三年曾通過類似法案，但當時控制參院與白宮的是民主黨人，該法案最後未能立法。

