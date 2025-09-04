美軍開火 委內瑞拉運毒船11死

美國總統川普2日在社群平台發布影片，證實美軍對1艘駛離委內瑞拉的運毒船發動攻擊，並將其擊沉。（路透）

打擊拉美毒品走私

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普二日宣布，美軍在加勒比海公海擊斃十一名被稱為「毒品恐怖份子」的嫌犯，並指其隸屬委內瑞拉總統馬杜羅勢力控制的犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）。這是川普政府首次對拉丁美洲毒品走私目標使用致命武力，標誌著美國反毒策略的重大轉變。

公海上炸成一團火球

川普先是在白宮宣布，美軍對「一艘載運毒品的船隻開火，該艘船上有大量毒品」，但未說明細節；隨後在社群媒體發文，表示「美軍部隊奉我命令，在南方司令部責任區執行動能打擊」，川普並貼出一段黑白影片，內容是一艘快艇搭載著數人航行在一處水域，之後爆炸成一團火球（見圖，路透）。川普發文中指美軍部隊全員平安，警告「這是對任何想把毒品帶進美國的人一個提醒，小心了！」

這項行動可能顯著升高華府與卡拉卡斯政府的對峙，這也是目前所知，川普政府首次使用致命武力打擊來自拉丁美洲的毒品走私活動。美軍已派遣八艘軍艦到南美洲週邊部署，包括在加勒比海的三艘兩棲攻擊艦、兩艘驅逐艦、一艘巡洋艦以及一艘濱海戰鬥艦，另有一艘驅逐艦部署在東太平洋。

在此同時，國務卿魯比歐二日出發訪問墨西哥時表示，川普政府採取「作戰狀態」對付毒梟幫派，總統川普已表明會動用所有力量，打擊並且剷除毒梟，不論他們身在何處。

五角大廈與國土安全部和其他單位協調，花了數月策劃對毒梟的可能軍事行動，國防部拒絕透露打擊行動法律授權依據、船上毒品數量、美軍是否曾試圖攔截、警告、登船或用其他方式與該船通訊。

委內瑞拉政府尚未回應此事。馬杜羅一日表示，委內瑞拉正面臨「最大程度的軍事施壓」，而該國已做好「最充分準備」，若遭美軍攻擊，將有所回應，會有「一段為了捍衛國家領土的武裝戰鬥時期」。

智庫「國際危機組織」分析師岡森認為，二日的打擊是「威嚇行動」一環，這次攻擊僅針對一艘船、而且發生在公海，「若他們決定進入領海，情況將不同」。

這項行動開啟美軍在西半球活動的新篇章，過去華府主要仰賴海岸防衛隊對可疑毒品走私船進行攔截、登船檢查等行動。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家白曼指出，「今天這場打擊行動，是川普政府採取的一種新的、更為軍事化的方式之一部分」，「這是顯著的轉變，但並不令人意外」。

