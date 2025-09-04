為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    嚇阻侵略若須一戰 美印太司令：壓倒性優勢獲勝

    美國印太司令部司令帕帕羅強調，美軍最高職責是嚇阻侵略，若必須一戰，將以壓倒性的絕對優勢取得勝利。（取自美軍印太司令部官網）

    2025/09/04 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國藉由紀念抗日戰爭勝利八十週年，高調舉行閱兵儀式展示軍力的前夕，美國印太司令部司令帕帕羅二日強調，美軍最高職責是嚇阻侵略，但若必須一戰，將以壓倒性的絕對優勢，和盟友與夥伴並肩作戰，必將取得勝利。

    包括退伍和現役軍人、軍眷及地方領袖等近千人，二日在永久停靠夏威夷珍珠港的「密蘇里號」戰艦紀念館齊聚一堂，參加二戰終戰八十週年紀念活動。紀念儀式於當地時間上午九時二分開始，對應一九四五年九月二日盟軍統帥麥克阿瑟，在停靠東京灣的密蘇里號上，主持日本簽署投降文書的時間。

    帕帕羅在致詞時，向太平洋戰場上所有曾經參與戰鬥的人員致敬，讚揚他們展現的勇氣與韌性，並強調印太司令部今日傳承相同的和平使命，最高職責就是嚇阻侵略、防止戰爭，美國與日本，以及所有印太盟友與夥伴，攜手並肩共同維護區域和平。

    帕帕羅說，印太司令部指揮一支真正的聯合作戰部隊，在陸、海、空、太空與網路等所有領域共同作戰，「美軍會窮盡一切力量防止戰爭，維護和平。但如果必須戰鬥，我們將會拿出壓倒性的優勢力量，與盟友並肩作戰。我們必定勝利。」

