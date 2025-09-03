習普會 中俄擴大天然氣合作

中國國家主席習近平利用天津舉行的「上海合作組織」峰會，鞏固與俄羅斯總統普廷、印度總理莫迪等其他國家領袖的關係，上合會儼然成為反美集團的誓師大會。（美聯社）

2025/09/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在美國總統川普以關稅橫掃全球之際，中國國家主席習近平利用一日落幕的「上海合作組織」（SCO）峰會，與三日舉行的抗日戰爭勝利八十週年閱兵儀式，鞏固與俄羅斯和印度等其他國家的關係。習近平二日與「老朋友」俄羅斯總統普廷舉行會談，強調兩國深厚情誼。習近平宣揚中俄關係久經考驗，中國願與俄國在涉及兩國核心利益與重大關切問題上及時協調立場，普廷則稱兩國互動「達到前所未見的高度」。

俄羅斯二○二二年全面入侵烏克蘭後，莫斯科與北京的關係進一步發展。根據中國海關資訊，中俄貿易在二四年達到二四五○億美元（約七．六兆台幣）新高，比二一年大幅增加六十八％。據克里姆林宮說法，中國如今是俄國最大貿易夥伴、最大石油及天然氣買家，第二大煤炭和第三大液化天然氣進口國。

俄國「國際傳真社」（Interfax）報導，習普會面後，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）總裁米勒宣布，與中國石油天然氣集團公司達成具法律約束力的合作備忘錄，俄方將調升現行「西伯利亞力量」管線對中國的天然氣供應量，從每年三八○億立方公尺增至四四○億立方公尺，並同意興建「西伯利亞力量二號」和「東方聯盟」管線，取道蒙古向中國供應每年五○○億立方公尺天然氣。

貝森特：上合組織只是做表面功夫

習近平正試圖擴大上合組織規模，對美國領導的全球秩序發起挑戰，本屆上合組織峰會隱然成為反美集團的誓師大會。不過，峰會發表的「天津宣言」雖提及以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊的衝突等重大國際事務，卻對烏俄戰爭隻字未提。對此，烏克蘭外交部表示，此事顯示莫斯科的外交失敗。

另外，天津宣言譴責今年四月引發印度和巴基斯坦衝突的喀什米爾恐怖攻擊，堪稱印度外交一大勝利；而宣言對以色列和美國打擊伊朗核設施的一致反對立場，也可以被解讀為印度在被川普政府徵收五十％高額關稅後，對華府的態度出現轉變。但美國財政部長貝森特認為，上合組織只是在做「表面工夫」，「我想印度做為全球人口最多的民主國家，最終他們的價值觀與我們甚至與中國，都比和俄羅斯更為接近。」

中國國家主席習近平（左）2日與「老朋友」俄羅斯總統普廷（右）舉行會談，強調兩國深厚情誼。（歐新社）

