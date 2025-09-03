敗選檢討 自民黨4長求去 石破還要奮戰

日本自民黨2日召開國會眾、參兩院議員總會，聽取黨中央對參議院大選的總檢討。黨幹事長森山裕（左）表明，將辭職為敗選負責，但總裁石破茂（右）有意慰留，並再次強調繼續留任的意願。（法新社）

2025/09/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕日本自民黨二日召開國會眾、參兩院議員總會，聽取黨中央對參議院大選的總檢討。黨幹事長森山裕表明，將辭職為敗選負責，但總裁石破茂有意慰留，並再次強調繼續留任的意願。此外，包括政調會長小野寺五典、總務會長鈴木俊一，以及選對委員長木原誠二等一級幹部，均已表明辭意。

由於黨內已啟動的「提前舉行總裁選舉」的意向徵詢，結果將在八日揭曉，目前黨內表態贊成者遠多於反對者，森山若被慰留，將變成卸責的「假動作」，可能會引發更多人表態，黨中央力保石破的防線恐將一夕潰堤。

自民黨在參院大選中慘敗，森山主導的大選總檢討委員會二日提出總檢討報告書，提出十點敗選原因，包括石破內閣支持率低迷、支持層鞏固不足、爭取中間選民失敗、年輕世代與保守派選票流失、經濟民生對策不足、政治與金錢醜聞、朝小野大治國，缺乏自民黨特色、溝通不良、失言與地方選舉敗北的負面影響、網路宣傳不足等。

報告並未提及石破的敗選責任，而是歸咎於整個組織。不過，石破致詞直言此次參院選舉大敗對黨造成重創，多位同志落選，一切都是「總裁，也就是我的責任」，為此鞠躬致歉。他坦言，在某種意義上已失去原本的「石破風格」，即自己的風格不再明確，讓人「不知道到底想做什麼」，因此失去許多支持。

首次提到自身進退 重申留任意願

石破強調自己「並非戀棧這個地位，也沒有絲毫執著」，絕非要「死抱住」首相職位，他會「誠心誠意、全力以赴，為國家與國民奮戰」。他還表示，不會逃避自己的責任，會在「適當時機」做出妥適判斷。

這是石破在參院敗選後首次提到自身進退，但他仍未提出具體的時間表，反而在會後重申留任的意願，還說森山裕是「很難取代的人」，暗示有意慰留。森山若被慰留或轉任其他黨職，繼續擔任「地下幹事長」，勢將引發「打假球」的批判；而森山若准職，其他三位表態的黨一級主管也將去職，石破在黨內的執政團隊將唱空城，未來恐將難以運作。

事實上，報告書也強調，將「抱著政黨解散的覺悟進行重整」，被解讀為黨中央已有提前舉行總裁選舉的心理準備。相關徵詢作業二日正式啟動，結果將在八日揭曉。黨內僅存的麻生派預定三日召開派系大會，約四十名成員可能會全部表態贊成。

