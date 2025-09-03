美加強日印潛艦夥伴關係 共抗中俄

美國海軍潛水母艦「法蘭克凱博號」上月訪問印度清奈港，除加強雙方後勤合作外，也為未來聯合行動鋪路。（取自美國印太司令部官網）

2025/09/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「新聞週刊」（Newsweek）一日報導，在中國和俄羅斯上月首次進行聯合潛艦巡邏之際，美國也加強與日本、印度的潛艦夥伴關係，包括日本海上自衛隊成員訪問關島，以及美國海軍潛水母艦「法蘭克凱博號」（USS Frank Cable）訪問印度清奈港等，除加強雙方後勤合作外，也為未來聯合行動鋪路。

美國海軍公布的照片顯示，八月廿二日，海自攻擊型潛艦「大鯨號」（JS Taigei）船員訪問關島海軍潛艦訓練中心，並與美國海軍進行聯合訓練。關島是美國最西端領土，是太平洋「第二島鏈」一環，也是針對中國投射軍事力量的主要樞紐，部署五艘潛艦。美國海軍表示，潛艦訓練中心採用最先進的教學技術，培養太平洋艦隊潛艦執行作戰任務所需的技能和專業知識，也有來自其他國家的學員。

請繼續往下閱讀...

日本今年度防衛白皮書明確指出，與盟友和志同道合國家的合作與協調至關重要，與美國的同盟更是日本國家安全政策的重要支柱，也是印太地區和平與穩定的基石。

與此同時，美國海軍潛水母艦「法蘭克凱博號」八月廿四日抵達印度清奈港口，進行為期三天的訪問，期間就停泊在印度「海洋勝利號」攻擊型潛艦旁，展示其維護和修理潛艦的能力，印度海軍軍官也觀摩法蘭克凱博號維修部門的示範。法蘭克凱博號指揮官湯普森表示，這是兩國海軍聯合訓練的絕佳機會，「分享知識並展示我們的維修專長，強化我們對該地區夥伴和盟友的承諾」。

據了解，美國海軍總共只有兩艘潛水母艦，即潛艦的水面補給艦，艦上甲板搭載三座大型起重機，可用來為核潛艦進行飲水、糧食及魚雷等武器補給，甚至也可以進行簡易維修。然而，隨著華府與新德里因貿易問題而關係日益緊張，美印軍事夥伴關係將如何延續，仍有待觀察。

另一方面，日本「富士電視台新聞網」報導，防衛省一日表示，發現中國海軍一艘052D型飛彈驅逐艦（紹興號）與九○三型綜合補給艦，八月卅一日在沖繩本島與宮古島之間航行，朝西北方前進，之後航向東海方向。

中艦繞行日本列島一周

此外，這兩艘中國艦艇七月廿四日航經日本九州與朝鮮半島之間的對馬海峽，八月八日穿越北海道北方的宗谷海峽，之後航經太平洋，幾乎繞行日本列島一周。

中國艦艇在穿越宗谷海峽之際，與俄羅斯海軍驅逐艦一同航行，在太平洋進行「聯合巡邏」。日本海自出動反潛機等監控中國艦艇動向，並蒐集相關資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法