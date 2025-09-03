自由日日SHOOT》重慶投影勇士砲轟中共 仇恨教育 從不反思

在中國大張旗鼓地以閱兵儀式紀念抗日戰爭勝利80週年前夕，重慶大學城的1棟大樓外牆出現「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」等抗議標語投影，震撼全球。（取自李老師不是你老師X）

2025/09/03 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國大張旗鼓地以閱兵儀式紀念抗日戰爭勝利八十週年前夕，重慶大學城的一棟大樓外牆出現「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」等抗議標語投影，震撼全球。

戚洪受訪 批中共篡改歷史 不斷煽動仇恨

發起這場行動的「重慶勇士」戚洪，已帶著妻子和兩個女兒遠赴英國。他在接受「德國之聲」訪問時直指，對中共政權鋪天蓋地的「仇恨宣傳」最為不滿，批評中共不斷渲染日本侵略中國的歷史，卻從不反思自身在國共內戰、土地改革、大躍進、文化大革命、六四事件等運動中製造的無數慘劇。

戚洪說，「看到他們再一次煽動仇恨，我實在忍無可忍。」

在此之前，戚洪在八月卅一日接受YouTube頻道「不明白播客」主持人袁莉訪問時，也強調他最無法接受的就是中共對下一代的仇恨教育，尤其是對美國和日本的仇恨宣傳。他認為，這種盲目的愛國主義和篡改歷史教科書，摧殘年輕人的心靈，讓他們失去希望和愛。

戚洪說，他從兩個女兒小時候就開始教育她們要獨立思考，並以台灣為例，反駁官方「收復」的論調，認為如果中國真的那麼好，台灣人自然會願意過來。

曾被當成法輪功成員遭拘 目睹監獄惡行

據報導，戚洪一九八二年出生於重慶的偏遠山村，中等身材，體格健壯，十六歲因家境貧困輟學，輾轉廣東東莞等多地打工維生。在北京生活期間，曾因被誤認為是法輪功成員而遭拘禁，親眼目睹監獄中的殘酷行徑，也曾見證當局以暴力強制拆遷，讓他對中共政權的本質有了更深刻的認識。

二○二一年，戚洪帶着家人回到重慶定居。他透露，重慶老家的親戚已被警方登門盤問，「我後來跟家裡人說了，這次可能回不去中國了。」在被問到他發起抗議的動機時，戚洪表示，並非一時衝動，而是長期累積的結果，「我是一個普通人。只是忍無可忍，總得有人出來做點什麼吧。」

中國社會就像糞坑 還要被迫說「糞好香」

戚洪說，「我十六歲就被迫輟學，但我一直喜歡讀書。特別是當我讀了『1984』、『動物農場』、『美麗新世界』，感覺如夢初醒—幾十年前別人寫的，不就是我們現在的生活嗎？」此外，他的學佛經歷也讓他更加堅定：「我常跟孩子們講因果。我不希望他們繼續活在這種社會。中國社會就像糞坑，而你在裡面還要被迫說『糞好香』。」

學佛好閱讀 受四通橋勇士、白紙運動啟發

戚洪說，在構思抗議方式時，他受到「北京四通橋勇士」彭立發、「白紙運動」年輕人，以及二○二三年濟南投影標語的柴松啟發，而最終選擇大學城，「是因為那裡的學生就像種子，雖然不會馬上行動，但總有一天會覺醒。」

戚洪說，他從籌劃到執行用了兩三個月時間，原本計畫在九月二日閱兵前夕投影，但擔心旅店房間提前被發現，最終決定八月廿九日行動。

在中國大張旗鼓地以閱兵儀式紀念抗日戰爭勝利80週年前夕，重慶大學城的1棟大樓外牆出現「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」等抗議標語投影，震撼全球。（取自李老師不是你老師X）

