烏戰結束後 歐洲有明確派軍駐烏計畫

歐盟執委會主席馮德萊恩指出，歐洲多國正針對烏俄戰爭結束後，向烏克蘭派遣部隊制定「相當明確」的計畫，美國也承諾將做為後盾全力支持。（路透）

2025/09/02 05:30

馮德萊恩︰美承諾當後盾

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩八月卅一日向英國「金融時報」透露，歐洲多國正針對烏俄戰爭結束後，向烏克蘭派遣部隊制定「相當明確」的計畫，美國也承諾將做為後盾全力支持；英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）領袖，四日將繼續討論。

馮德萊恩指出，歐洲「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）國家的國防部長日前舉行會談，針對在烏克蘭的軍事部署擬定「清晰的路線圖」，這是上月十八日歐洲領袖在白宮與美國總統川普達成的協議，相關工作進展順利；這是一份「多國部隊部署及美國後盾」的計畫，「川普總統向我們保證，做為後盾的一部分，美國將出一份力」，這一點非常明確，且經過反覆確認。

據了解，這支部隊將由歐洲國家率領，人數可達數萬人，美國將在指揮管制系統、情報、監視等方面提供支援。三名知情外交官員透露，在法國總統馬克宏邀請下，英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、北約秘書長呂特和馮德萊恩等人，四日將在巴黎會面，繼續就此事進行高層會談。

兵力可達數萬人

馮德萊恩也談到，「（俄羅斯總統）普廷沒有改變，他就是個掠奪者」；川普想要和平，普廷卻不願坐上談判桌，兩人的合作體驗並不愉快，普廷愈發言行不一。不過，歐洲人顯然可以信賴，「我們說到做到」。馮德萊恩強調，任何西方國家戰後向烏克蘭的軍事部署，都將支援一支實力顯著增強的烏克蘭軍隊，烏軍將是嚇阻力量的核心。

歐盟執委會將尋求新的資金來源，以持續為烏軍提供資金，這也是安全保障的一環，畢竟在烏俄達成和平協議後，基輔需要「相當數量的士兵，他們需要優渥的薪資，當然還有現代化的裝備」，歐盟肯定會出一份力。歐盟也將繼續為烏克蘭士兵的訓練提供資金，並鼓勵成員國利用一千五百億歐元的「貸款換武器」基金，與烏國國防產業簽訂聯合生產協議，或採購可交付給基輔的武器。

馮德萊恩指出，戰爭性質已徹底改變，歐盟必須投資無人機、防空飛彈、太空和網路能力。歐盟發言人一日證實，范德賴恩八月卅一日搭乘專機前往保加利亞途中，飛機的全球定位系統（GPS）遭到干擾而中斷，所幸最後安全降落。保加利亞當局懷疑，此事為俄羅斯公然干預所致。

槍殺烏國前議長 嫌犯落網

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基一日表示，在烏國西部利維夫槍殺前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）的嫌犯已經落網，並向調查人員做出初步供述，當局正在進行緊急調查，以釐清這起謀殺案的案情。

