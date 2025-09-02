持巴勒斯坦護照 川普封殺簽證

美國政府已全面中止核准巴勒斯坦護照持有者的簽證申請，包括前往美國就醫、就學、探親和商務旅行等。圖為巴勒斯坦人1日逃離加薩市。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕繼美國國務院八月廿九日宣布拒絕向巴勒斯坦自治政府（PA）官員核發簽證後，「紐約時報」八月卅一日引述美國官員報導，川普政府基本上已全面中止核准巴勒斯坦護照持有者的簽證申請，包括前往美國就醫、就學、探親和商務旅行等。

國務院八月十八日向駐全球各國大使領館發布針對巴勒斯坦人簽證限制令的通告，無論是在巴勒斯坦管理地區、以色列佔領的約旦河西岸，還是散居在其他地區的巴人，暫時將無法入境美國。不過，雙重國籍的巴人若持另一本護照申請，或已經取得簽證者，則不受影響。

國務院八月廿九日以巴方推動「片面承認」巴勒斯坦國，未有效抵制極端主義，並在國際刑事法院（ICC）與國際法院（ICJ）發起「法律戰」，損害以巴和平前景等理由，拒絕向擬參加九日開議的紐約聯合國大會的PA與巴勒斯坦解放組織（PLO）官員發放簽證。

報導指出，尚不清楚華府實施全面簽證禁令的原因，但近期包括法國、英國和加拿大等美國盟友，陸續表態支持巴勒斯坦有條件建國，遭到美國部分官員強烈反對，以色列更是嚴詞譴責。

美國領事官員接獲的指令，為援引進一步審視簽證申請者資訊的「移民和國籍法」第二二一（Ｇ）項。美國前官員表示，擴大此條目的應用範圍，無異於全面駁回巴勒斯坦的簽證要求。美國國務院證實，已指示外交人員執行禁令，強調此舉符合美國法律與國家安全。

前美國移民暨海關執法局（ICE）首席律師道爾（Kerry Doyle）質疑此舉恐是基於支持以色列，或避免巴人入境後掀起加薩戰爭爭論的政治性考量，呼籲川普政府對此公開透明。

以色列評估併吞約旦河西岸

另據「路透」引述以色列官員報導，以國為應對法國及其他國家承認巴勒斯坦國的主張，正評估併吞實質由其掌控的約旦河西岸地區。據以國內閣核心成員透露，這項關於「以色列主權擴張至約旦河西岸」的議題，已納入八月卅一日安全內閣會議的議程。

不過，關於併吞時間點以及是否限於以色列屯墾區，還是約旦河谷（Jordan Valley）等特定區域，目前仍不明朗。可以確定的是，任何併吞約旦河西岸的決定，都將引發來自巴勒斯坦、阿拉伯國家和西方國家的廣泛譴責。目前也不清楚美國總統川普是否支持這項計畫。

