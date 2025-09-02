日版蘭德 加強經濟安保情蒐分析

任內積極推動經濟安保智庫的日本前經濟安保擔當大臣小林鷹之，6月曾訪台。（本報資料照）

2025/09/02 05:30

隸屬於國家安保局 緩解台灣有事、貿易紛爭等憂慮

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本政府計畫在國家安全保障局（NSS）架構下，新設一個具有經濟安全保障等綜合功能的智庫機構。該智庫將加強在重要技術、半導體等關鍵物資供應鏈方面的情報收集與分析能力。學者認為，其目的在於緩解「台灣有事」或「貿易紛爭」等經濟安保憂慮。

請繼續往下閱讀...

日本共同社引述多名政府相關人士報導，日本政府將分階段設立經濟安保相關智庫，目前討論的方案包括第一階段由國家安全保障局做為指揮核心，推動與經濟產業省構想中的「經濟安保中心」，及內閣府預定二○二六年度設立的尖端技術智庫「重要技術戰略研究所」的整合。第二階段則針對跨部會負責情報收集與分析的人員與組織體制，進一步強化功能。

報導指出，新機構還將承擔官民合作的核心角色，並推動與友好國家智庫的國際合作。

推手小林鷹之︰公私部門資訊共享

任內積極推動這項方案的前經濟安保擔當大臣小林鷹之，一日也在社群平台X回應，該計畫從發想到成形經過約四年時間，主要是為了加強日本的經濟情報收集分析能力。他還以美國知名智庫蘭德公司（RAND）為例指出，如此規模龐大的組織，最初也是由一個小型組織起步。

小林為自民黨經濟安保推動本部的本部長，今年五月配合政府彙整「二○二五經濟財政運營與改革基本方針」，提出在國家安全保障局下，設立一個綜合智庫以負責整體經濟安全。提案強調加強經濟情報功能的重要性，並期待智庫可做為一個風險分析與公私部門資訊共享的平台。

日本在二○一四年仿效美國，成立國家安全保障會議（NSC），國家安全保障局則為其秘書處，負責跨省廳的政策整合。NSC原本著重外交和安保政策，二○二○年增加經濟安保領域的項目。

隨著國際情勢變化，分析國內產業經濟安全面臨的風險並採取應對措施，已成為迫切問題。內閣府預定二○二六年度成立「重要技術戰略研究所」，專注於經濟安保的關鍵技術研究，經產省則構想透過官民合作成立「經濟安保中心」，負責供應鏈相關訊息交流。

學者柯隆六月在日本經濟新聞的投書中指出，NSS主導的新組織將涵蓋這些部會的智庫，並利用政府持有的高度機密情報進行分析研究，涵蓋主題包括網路攻擊導致重要基礎設施停擺、關鍵物資供應鏈中斷，以及傳染病擴散或自然災害造成社會混亂。

具體案例上，若台灣局勢更趨緊張，可能影響到關鍵物資或能源供應；又如美國川普政府為追求經濟利益，而對他國片面加徵關稅，也可能被列為風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法