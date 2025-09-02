阿富汗規模6強震 逾800死、2500傷

阿富汗東部地區8月31日深夜發生規模6地震，迄今已造成至少800人喪生，多個村莊被夷為平地，大批房屋倒塌。（路透）

2025/09/02 05:30

阿富汗3年多以來 最致命地震

〔編譯林家宇／綜合報導〕阿富汗東部偏遠山區八月卅一日深夜發生規模六地震，估計迄今已造成至少八百多人喪生、逾二五○○人受傷，主要集中在與巴基斯坦接壤的庫納爾省（Kunar），成為阿富汗自二○二二年六月以來最致命的地震。救難隊陸續以直升機將數百名傷者自災區運出，並持續在廢墟中尋找生還者。

美國地質調查所（USGS）資訊顯示，這起地震發生在當地時間深夜十一時四十七分，地震震央位於緊鄰庫納爾省的南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方約廿七公里處，震源深度八公里，屬極淺層地震。後續至少出現五起有感餘震，最大規模達五．二。約有卅萬居民的查拉拉巴靠近巴基斯坦，為熙來攘往的貿易中心和重要邊境通道，也是生產柑橘類水果和稻米的主要農業區。

請繼續往下閱讀...

「美聯社」指出，阿富汗建築多為泥土、磚塊建造的低樓層結構，郊區與偏遠地區則以泥磚和木材為主。東部為多山的偏遠地區，地震使原本極為有限的通訊條件更為惡化。庫納爾省受創最重地區之一的努爾加爾居民描述，整個村落被夷為平地，許多人被埋在殘骸之下。

聯合國致哀 巴基斯坦伸援

神學士政府指出，來自庫納爾、南加哈和首都喀布爾的搜救人員，已抵達災區展開救援，當局也出動直升機搬運傷者，強調將動用一切可行資源拯救生命。然而，許多地區尚無法回報傷亡數字，預料死傷情況還會進一步惡化。聯合國秘書長古特瑞斯對罹難者表達哀悼，巴基斯坦總理夏立夫強調，已準備好盡可能提供支援。

阿富汗屬於地震頻繁區域之一，尤其是在歐亞板塊和印度板塊交界附近的興都庫什山脈（Hindu Kush Mountains）地區。二○二三年十月發生規模六．三地震，當局估計至少四千人罹難，聯合國則估計一五○○人、超過六．三萬棟建築毀損。二二年六月發生的規模五．九地震，則造成逾千人死亡。

阿富汗長年飽受內戰破壞，原本即已存在亟須處理的人道危機，伊斯蘭激進組織「神學士」二○二一年重奪政權後，進一步削弱阿國的災害應對能力。

聯合國難民署（UNHCR）六月發布的報告指出，今年迄今至少一二○萬阿富汗人遭伊朗和巴基斯坦遣返。聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在社群平台Ｘ寫道，這場地震加劇了當前在阿富汗的人道挑戰，除了近期旱災和數百萬人被迫遣返問題，如今更面臨地震造成的死傷和破壞，呼籲國際支持救援行動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法