莫迪出席上合峰會 挑戰川普

印度總理莫迪（左）8月31日抵達天津，參加上海合作組織高峰會，並與中國國家主席習近平（右）舉行會談。（法新社）

2025/09/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國八月卅一日起一連兩天在天津舉辦「上海合作組織」（上合組織）領袖峰會，印度總理莫迪在印度加入該組織後首度訪中，並在印度和美國正就高額關稅爭執之際，展現與中國國家主席習近平的友好關係，稱印中關係正朝「有意義的方向」發展，還承諾解決兩國邊界分歧。習近平也宣稱要重建中印關係，應對美國貿易施壓。

莫迪此次是睽違七年再次訪中，也是二○二○年印中兩軍在喜馬拉雅山區爭議邊境爆發衝突以來首次訪中。莫迪在這個中國發起的區域政治、經濟和安全組織年度峰會開幕致詞中表示，印中關係正朝著「有意義的方向」發展，兩軍在過去一年內逐漸脫離衝突後，拉達克等爭議邊境地區已呈現和平環境，兩國關係已趨於穩定。為了表示善意，莫迪還宣布恢復兩國直航。

請繼續往下閱讀...

習近平則表示，他期盼此次與莫迪會晤能進一步提升兩國關係，並推動雙邊關係持續穩定發展，雙方「不應讓邊界問題定義中印關係大局」，經濟發展才是雙方應該關注的重點，「只要雙方始終堅持『互為夥伴、互不敵對』的整體目標」，就能為兩國提供發展機遇且不構成威脅。中國外交部長王毅八月初訪問新德里後，雙方即宣布恢復友好關係，並恢復簽證發放和直航。

中共中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇隨後也會見莫迪。中方聲稱，莫迪向蔡奇表示，印方歡迎恢復印中兩國「黨際交流合作機制」。

普廷抵天津 將會莫迪、習近平

另外，俄羅斯總統普廷也在八月卅一日率領規模龐大的代表團抵達天津，將於未來幾天與習近平和莫迪會晤。美國總統川普對印度徵收五十％關稅，試圖迫使印度放棄採購俄國石油，從而遏制俄國藉由石油收益獲取資金，支持其在烏克蘭的戰爭。

「美聯社」分析，由中、俄、印度、白俄羅斯、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克和烏茲別克組成的上合組織，最初被視為旨在對抗美國在中亞的影響力，這次普廷、莫迪及其他八國領袖齊聚，試圖挑戰美國在貿易和區域衝突問題上往往缺乏連貫性的立場。

美國芝加哥大學政治學家楊大利指出，儘管上合組織在應對當前重大挑戰方面並未發揮有效作用，但北京領導層非常重視在國際舞台上維護現有關係。邁阿密大學政治系教授金德芳（June Teufel Dreyer）則認為，對習來說，主持上合組織峰會應該能帶來若干正面宣傳，進一步提升他做為全球新秩序領導者的形象。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法