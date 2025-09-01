印尼抗議延燒 總統取消訪中、撤銷議員部分特權

印尼東爪哇省省會泗水市的省長官邸總督府大樓（Grahadi Building），8月30日在抗議活動中被縱火焚燒。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕印尼廿五日起爆發對經濟狀況及國會議員豐厚薪津不滿的反政府抗議活動，並蔓延至首都雅加達以外地區，數座地方議會大樓甚至遭到縱火，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）八月卅一日取消原定前往中國訪問行程，並召開記者會做出重大讓步，宣布已同意撤銷國會議員的若干特權與福利。

普拉伯沃在總統府召開記者會，宣布國會領袖已承諾，將撤銷若干國會內規，包括調整議員津貼金額，以及暫停海外出差行程。但他也警告，近日在全國各地出現的部分示威行為，已構成叛國與恐怖主義，他已下令軍隊與警方對暴徒和打劫者採取嚴厲執法行動。

印尼國會議員多達五八○人，月薪高達一億印尼盾（約十八‧五萬台幣），但一般印尼民眾平均薪資僅約三一○萬印尼盾（約五七四八台幣）。此外，議員每個月還享有住房津貼（約九‧三萬台幣），引發民眾強烈不滿。

中國廉價商品湧入 重創印尼經濟

據報導，美國今年四月對中國商品加徵新關稅，許多中國製造商急著出清原本要出口美國的庫存，廉價商品因而大量湧入印尼，使當月中國對印尼出口額比去年同期成長卅四％，並進一步衝擊當地製造業。

做為東南亞最大經濟體的印尼因此失業勞工大增，年輕人口失業率是鄰國泰國和越南的兩倍，貿易赤字不斷飆升，但政府政策工具明顯失靈，國會肥貓亂象更讓民眾無法忍受，要求調高薪資，並削減國會議員的薪津。有人高舉漫畫「海賊王」中戴草帽的骷髏黑旗，表達對現狀的憤慨。

在一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務騎士後，示威活動廿八日演變為暴動，部分政黨人士的住家與政府設施遭到劫掠或縱火，財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）的住所卅日被洗劫，當時還有士兵駐守。

這是執政近一年的普拉伯沃政府所面臨的首場重大考驗。他原本預定出席九月三日在北京舉行的中國抗日戰爭勝利八十週年閱兵式，但總統發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）表示，普拉伯沃希望繼續監督情勢發展，並尋找最佳解決方法，因此「總統為無法應邀出席盛會向中國政府致歉」。

此外，中國「字節跳動」旗下的短影音應用程式TikTok也在八月卅日宣布，未來幾天在印尼暫停直播功能。雅加達當局上週召見Meta Platforms和TikTok等社群媒體平台代表，指稱網路上散播的惡意假訊息（disinformation）引發反政府示威。

