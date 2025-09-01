推翻中共投影 登上重慶大學城

（取自「李老師不是你老師」X）

2025/09/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國為紀念抗日戰爭勝利八十週年，九月三日將在北京天安門廣場舉行盛大閱兵儀式，但重慶大學城八月廿九日晚間出現「推翻中共」的投影標語，時長逾五十分鐘，引發海內外熱議。許多網友將現年四十三歲的行動發起者戚洪稱為「重慶勇士」。

據報導，戚洪現已與家人身在英國，並透露他一直深受「四通橋勇者」彭立發，與抗議武漢肺炎（COVID-19）封禁政策的「白紙運動」啟發，也想透過自身方式，呼籲人們追求民主自由。

專門披露中國境內抗爭行動的社群媒體X平台「李老師不是你老師」，卅日發文指出，廿九日晚間十時有人在重慶大學城熙街投影巨幅標語，寫著：「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」。

戚洪留信給警方 盼不要助紂為虐

「李老師」在另一篇貼文與影片中指出，中國警方搜查投影發布的地點，五十分鐘後才找到酒店房間並關閉設備，卻只發現戚洪留下來的一封信。他向警方喊話，「共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書。請儘量不要助紂為虐。也許你現在是受益者，我相信大多數人往上三代甚至是一代，沒有不受到共產黨的迫害，只是中國人太健忘了，自從蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，三年一大運動，十年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麼，他們就是法西斯」。

「呼籲大家去反抗、爭取自由」

YouTube頻道「不明白播客」卅一日播出主持人袁莉與戚洪對談，據稱戚洪出生於一九八二年，早年生長在重慶的偏遠山村，十六歲輟學前往廣東東莞打工，之後也在北京生活過一段時間。

戚洪說，他一直深受在二○二二年中共第廿次全國代表大會期間，在北京四通橋懸掛「不要領袖要選票」的異議人士彭立發，以及「白紙運動」青年的啟發，他想以自己的方式吐露自己的心聲，「呼籲大家去反抗、去爭取自由」。

戚洪是在今年七月決定展開這項行動，他曾構想許多方案，包括以無人機散播傳單，後來決定選擇重慶大學城熙街投影標語，因為周邊有許多大學，他認為大學生需要引導。

在此巨幅投影出現前，戚洪已於廿日離開中國，廿一日抵達英國，並以遠距方式操作投影。他坦承，要面對中共龐大的暴力機構，還是會害怕緊張，也沒想到事情發生後會產生這麼大的影響力。對於在英國的打算，戚洪說，今後何去何從不知道，「但是現在出來了、自由了」。

